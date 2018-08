FC Utrecht huurt oud-Heracles-aanvaller Tannane van Saint-Étienne

Tannane (24) maakte in het seizoen 2012/2013 zijn debuut als prof bij sc Heerenveen, waarna hij tweeënhalf seizoen voor Heracles speelde. In Almelo was de Marokkaans international een belangrijke speler.

Zijn goede prestaties leverden Tannane in januari 2016 een transfer naar Saint-Étienne op, maar daar kwam hij steeds minder aan spelen toe. Vorig seizoen werd de aanvaller verhuurd aan Las Palmas, maar die uitleenperiode duurde slechts drie maanden.

"Met Oussama halen we een creatieve speler met snelheid in huis. Hij is sterk aan de bal, beschikt over een goed schot en multifunctioneel: hij kan op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten", zegt directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

"Daarnaast is hij een speler met extra kwaliteiten die het vermogen heeft een wedstrijd te beslissen. Hij is bereid in zichzelf te investeren en heeft met FC Utrecht gekozen voor het sportieve traject. Dat zegt iets over zijn drive om te willen presteren."

Tannane achtste nieuweling bij FC Utrecht

Met het vastleggen van Tannane komt het aantal nieuwelingen bij FC Utrecht dit seizoen op acht. De oud-speler van Heracles is wel de eerste aanvallende versterking.

Eerder werden keeper Maarten Paes (NEC), verdedigers Emil Bergström (Rubin Kazan), Nicolas Gavory (Clermont Foot) en Leon Guwara (Werder Bremen) en middenvelders Othman Boussaid (Lierse SK), Simon Gustafson (Feyenoord) en Joris van Overeem (AZ) vastgelegd.

FC Utrecht begon het nieuwe Eredivisie-seizoen zaterdag teleurstellend, want het uitduel met landskampioen werd met 4-0 verloren. Na een ruststand van 1-0 liep de thuisploeg in de tweede helft verder uit.

De volgende wedstrijd voor de ploeg van trainer Jean-Paul de Jong is volgende week zondag, wanneer PEC Zwolle - dat de eerste wedstrijd van het seizoen ook verloor - de tegenstander is in stadion Galgenwaard.