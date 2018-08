Arsenal-coach Emery hoopt tegen City op mooi begin van 'nieuwe cultuur'

De 'Gunners' beginnen het nieuwe Premier League-seizoen zondagmiddag om 17.00 uur direct met een kraker, want landskampioen Manchester City is de tegenstander in het eigen Emirates Stadium.

"We willen direct laten zien waartoe we in staat zijn. Ik hoop dat de fans vierkant achter ons staan", aldus Emery in aanloop naar zijn debuut als coach van de dertienvoudig landskampioen.

"Ik wil een nieuwe weg inslaan met Arsenal, een nieuw proces beginnen en een nieuwe cultuur creëren. Samen met de spelers die er al waren, de nieuwe spelers en de nieuwe staf."

De 46-jarige Emery kwam deze zomer over van Paris Saint-Germain, waar hij in twee jaar onder meer kampioen werd. De Bask moet Arsenal, dat al sinds 2004 op een landstitel wacht, naar successen leiden na het vertrek van Wenger.

'Hand van Guardiola is zichtbaar bij City'

Emery kijkt ernaar uit zijn Arsenal-tijdperk te beginnen met een clash met het sterke City, maar weet ook dat de Londenaren een hels karwei wacht tegen de ploeg van manager Josep Guardiola.

"Het is makkelijker om te praten over hoe we City moeten bestrijden dan om het uit te voeren op het veld. Na twee jaar onder Guardiola is de club stabieler, scherper en zelfverzekerder", aldus de trainer die met Sevilla drie keer de Europa League won.

"De hand van Guardiola is zichtbaar bij City. We hebben ons er de afgelopen week zo goed mogelijk op voorbereid. Het is vooral belangrijk dat we in onszelf geloven. We nemen alleen genoegen met een overwinning."

Het nieuwe Premier League-seizoen begon vrijdag met Manchester United-Leicester City (2-1). Zaterdag startten ook onder meer Tottenham Hotspur en Chelsea met winst.

