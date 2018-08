Van de Beek: 'Uitspraken over toekomst bij Ajax uit zijn verband gerukt'

"Die uitspraken zijn uit zijn verband gerukt", zei Van de Beek zaterdag na afloop van de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen Heracles Almelo (1-1).

"Ik zal het gewoon, net als iedereen, zelf moeten laten zien en dat ga ik ook doen. Ik ga alles geven om terug te keren in het elftal."

Van de Beek begon eind vorige maand de jaargang met een basisplek in het thuisduel met Sturm Graz, maar stond een week later in Oostenrijk opeens wissel en dat was dinsdag in België ook het geval.

De viervoudig international van het Nederlands elftal was daar zo teleurgesteld over dat hij riep dat hij er nu wel iets anders instaat dan hij heeft gedaan en dat hij alle opties openhoudt.

Tegen Heracles weer aan aftrap

Van de Beek mocht tegen Heracles wel weer aan de aftrap verschijnen, omdat trainer Erik ten Hag onder anderen Lasse Schöne en Frenkie de Jong rust gaf met het oog op de return van aanstaande dinsdag in eigen huis tegen Standard.

"De trainer heeft gezegd dat hij het van wedstrijd tot wedstrijd gaat bekijken wie hij nodig heeft. Nogmaals, iedereen zal het gaan moeten laten zien en dat geldt ook zeker voor mij."

Van de Beek kon niet voorkomen dat Ajax tegen Heracles gelijk een enorme domper kreeg te verwerken en na één speelronde al twee punten achterstand heeft op PSV, dat wel won en ook op overtuigende wijze met 4-0 van FC Utrecht.

"We begonnen heel matig en dan loop je gelijk achter de feiten aan. We kregen desondanks nog voor rust wel wat kansen op de 1-0. Ikzelf ook eentje. Het had het voor ons een stuk makkelijker gemaakt als ik die wél had benut", doelde hij op het moment dat hij oog in oog kwam te staan met doelman Janis Blaswich.

"De tweede helft was gewoon niet goed genoeg vanuit ons oogpunt. We hadden wel wat momentjes dat we er vol op klapten en ik dacht: als we nu doordrukken, kunnen we het verschil maken, maar dat gebeurde helaas niet."

'De koppies moeten weer omhoog'

Van de Beek had niet zo een-twee-drie een verklaring voor het zwakke optreden van Ajax, maar hoopt in elk geval wel dat de Amsterdammers er lering uit trekken.

"Het lag ten eerste aan onszelf. We hebben niet laten zien wat we kunnen. Dat is heel teleurstellend. We zullen echt keihard moeten blijven werken. Natuurlijk hebben we goede spelers in de selectie zitten, maar het gaat niet vanzelf."

Van de Beek heeft er vertrouwen in dat Ajax er in de return tegen Standard wel weer staat. Daarin moet de 2-2 van de heenwedstrijd verdedigd worden om de play-offs van de Champions League te bereiken.

"De koppies moeten weer omhoog. We kunnen niet te veel bij de pakken neerzitten. Dit moeten we achter ons laten. We hebben zo veel kwaliteiten en dan mag je niet zo voor de dag komen."