Van Bommel content met dominantie PSV bij geslaagd debuut in Eredivisie

Hoewel de regerend landskampioen in eigen huis geen moment in de problemen kwam, ziet de opvolger van de naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu dat het spel van PSV nog wel voor verbetering vatbaar is.

"Ik vond het niet supergoed", zei hij bij FOX Sports. "Maar we hadden wel in fases van de wedstrijd de controle en dominantie, zoals we dat willen. Als je met 4-0 wint, heb je natuurlijk weinig te klagen."

PSV kwam dankzij een vrije trap van Gastón Pereiro al na een kwartier op voorsprong. Na rust stelden Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Denzel Dumfries de ruime zege veilig.

"We scoorden op de goede momenten", oordeelde Van Bommel. "4-0 is wat veel, maar de score had ook nog hoger uit kunnen vallen."

'Het is allemaal niet nieuw voor me'

Voor Van Bommel is PSV zijn eerste klus als hoofdtrainer. Tussen 1999 en 2005 kwam de voormalig middenvelder als speler uit voor de Eindhovense club, waar hij vorig seizoen het elftal onder 19 onder zijn hoede had.

"Het voelt goed aan. Het is prettig om hier rond te lopen. Maar het is ook allemaal niet nieuw voor me", zei de 41-jarige coach, die merkt dat de trainingen langzaamaan zijn vruchten beginnen af te werpen.

"We willen de bal zo snel mogelijk terug hebben. Dat kun je niet 90 minuten lang volhouden, maar wel zo lang mogelijk."

PSV heeft door de overwinning meteen een voorsprong van twee punten te pakken op Ajax, dat zaterdag tegen Heracles Almelo bleef steken op 1-1. Van Bommel ziet zijn ploeg nu echter niet opeens als de club met de meeste kansen op de titel.

"Laten we niet elke week een andere favoriet aan gaan wijzen. Bovendien spelen we niet alleen maar tegen Ajax hoor."

