Fortuna Sittard pakt punt bij Excelsior in eerste Eredivisie-duel sinds 2002

Jurgen Mattheij kopte Excelsior in de 32e minuut op voorsprong uit een corner van gelegenheidsspits Anouar Hadouir, maar tien minuten na rust maakte Jorrit Smeets de gelijkmaker namens Fortuna Sittard.

Excelsior moest vlak daarna verder met tien man vanwege een rode kaart voor Bruins. De middenvelder werd in de 57e minuut van het veld gestuurd na een harde tackle op Alessandro Ciranni. Arbiter Siemen Mulder had de overtreding in eerste instantie niet gezien, maar na het bekijken van de videobeelden ging hij alsnog over op de zwaarste straf voor Bruins.

De oud-Feyenoorder mag zich daardoor de eerste speler noemen die rood krijgt in de Eredivisie na tussenkomst van de videoarbitrage (VAR), die dit seizoen voor het eerst actief is in de hoogste klasse in Nederland. Eerder op zaterdag werd bij Willem II-VVV-Venlo (0-1) een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd na ingrijpen van de VAR.

Fortuna Sittard speelde in Kralingen zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau sinds 5 mei 2002. De tweevoudig bekerwinnaar eindigde vorig seizoen achter Jong Ajax als tweede in de Jupiler League en stelde daarmee rechtstreekse promotie veilig.

Mattheij slaat weer toe met hoofd

Excelsior, waar Adrie Poldervaart debuteerde op de bank, had in de eerste helft een veldoverwicht en dat werd na een half uur beloond met de voorsprong. Mattheij kopte bij de tweede paal raak na een corner vanaf links van Hadouir. Het was de vijfde goal van de 25-jarige verdediger in de Eredivisie en alle vijf maakte hij met zijn hoofd.

Acht minuten na rust kwam Fortuna op gelijke hoogte. Smeets krulde de bal vanaf de rechterflank fraai over Excelsior-keeper Alessandro Damen heen. Damen verving na een half uur spelen Sonny Stevens, die in zijn gezicht werd geraakt toen hij de bal wilde onderscheppen.

In het laatste halfuur ging Fortune met een man meer op jacht naar de winnende treffer, maar die kwam er niet. De ploeg van de eveneens debuterende trainer René Eijer pakte wel het eerste punt in de Eredivisie sinds 5 mei 2002.

Bij Excelsior zat de nieuwe spits, Elías Már Ómarsson, op de tribune. De komst van de IJslander werd kort voor de wedstrijd bekendgemaakt.

