Landskampioen PSV opent seizoen met klinkende thuiszege op FC Utrecht

De Eindhovenaren, die vorige week net naast de eerste officiële prijs van het seizoen grepen door de strijd om de Johan Cruijff Schaal na penalty's te verliezen van Feyenoord, stonden door een vrije trap van Gastón Pereiro halverwege op een 1-0 voorsprong tegen FC Utrecht.

Na rust liepen de Brabanders verder weg dankzij treffers van Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Denzel Dumfries. Door de ruime zege is PSV op doelsaldo voorlopig de koploper in de Eredivisie.

Bovendien heeft de ploeg na de eerste speelronde al een voorsprong op concurrrent Ajax te pakken. De Amsterdammers bleven eerder zaterdag thuis tegen Heracles Almelo steken op 1-1.

PSV zet ijzersterke reeks voort tegen Utrecht

Bij PSV bleek Hirving Lozano, die deze week op de training een enkelblessure had opgelopen, fit genoeg om te starten. De Mexicaan was de enige nieuwe naam in de basisopstelling van Van Bommel ten opzichte van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.

De Eindhovenaren verspeelden in het seizoen 1995/1996 (0-0) voor het laatst thuis punten tegen FC Utrecht en ook deze keer zat een stuntje van de bezoekers er geen moment in. Al na een kwartier opende Pereiro de score door een vrije trap met veel gevoel via de onderkant van de lat in het doel te schieten.

Die voorsprong werd een klein kwartier na rust verdubbeld door Bergwijn. De aanvaller schoot de bal na een afgeslagen corner vanaf de rand van het strafschopgebied achter Utrecht-doelman David Jensen. De thuisploeg was vlak voor rust wel ontsnapt aan de gelijkmaker bij een kans van Giovanni Troupée.

Verzet Utrecht gebroken in tweede helft

Het verzet van Utrecht was gebroken na de 2-0 en meer Eindhovense treffers bleken dan ook een kwestie van tijd. Spits Luuk de Jong stuitte nog op Jensen, maar in de rebound schoot Lozano alsnog raak in de korte hoek.

De Jong was nogmaals dicht bij een treffer, maar een voorzet van Bergwijn werd de bal op het nippertje door de Utrecht-defensie onderschept. Het laatste woord was uiteindeljik aan Dumfries. De nieuwe rechtsback van de PSV zorgde met een kopbal uit een corner in de tachtigste minuut voor 4-0.

