Huntelaar noemt zwak optreden Ajax tegen Heracles 'enorme domper'

"Dit is een enorme domper. Dood- en doodzonde. We hebben het gewoon verprutst", zei de spits na de teleurstellende remise in de Johan Cruijff ArenA.

"We kunnen niet spelen zoals we vandaag hebben gedaan en daarmee ongestraft wegkomen. We hebben er veel te weinig ingestopt om een goed resultaat te verdienen. Dit hebben we aan onszelf te wijten."

Ajax mocht niet eens mopperen met één punt. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam in de 84e minuut op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Kristoffer Peterson en bracht de stand pas twee minuten voor tijd op 1-1 dankzij een treffer van Matthijs de Ligt.

"Ik vind dat wij veel meer moeten investeren om een wedstrijd te winnen. Dat was vandaag ondermaats. We zijn de hele tijd niet boven de intensiteit van Heracles uitgekomen. Dat was ook de reden dat we moeite hadden om kansen te creëren", aldus Huntelaar.

"Je ziet dat het op het laatst wél kon toen we met de rug tegen de muur stonden. Je moet negentig minuten voetballen om te winnen, niet een kwartiertje. Dat we nog terugkomen tot 1-1 is nog iets positiefs, maar dat was een van de weinige positieve dingen die je uit deze wedstrijd kan halen. Het was gewoon veel te weinig van onze kant."

Vanaf de bank begonnen

Huntelaar begon op de bank en speelde alleen de laatste 35 minuten, omdat Ten Hag hem en Nicolas Tagliafico, Lasse Schöne en Frenkie de Jong rust wilde geven met het oog op de return van aanstaande dinsdag in eigen huis tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League.

"Ik wist dat de trainer het een en ander zou veranderen. Ik heb zelf niet aangegeven dat ik rust wilde. Hij heeft die keuze gemaakt. Je weet nooit of het anders was afgelopen als ik wel was gestart. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten", stelde de 34-jarige routinier.

Ajax moet tegen Standard de 2-2 van de heenwedstrijd in België verdedigen om de play-offs van het belangrijkste Europese clubtoernooi te bereiken. Mocht dat lukken, dan wacht daarin een tweeluik met Dinamo Kiev of Slavia Praag.

"De wedstrijd van dinsdag heeft weer een heel andere lading. Maar we krijgen daarin niet de punten van deze pot terug. Ik vond ons ook niet fris ogen. We zullen daarin mentaal stappen moeten maken. Dat als je een keer wat minder bent, wel meer geeft en niet blijft hangen in 'ik voel me niet zo top' of wat dan ook. Daar moet je doorheen."

Ajax gaat volgende week zaterdag in de Eredivisie op bezoek bij VVV-Venlo, dat zaterdag wel knap drie punten overhield aan het uitduel met Willem II: 0-1.

