Ten Hag heeft ondanks valse start geen spijt van wijzigingen in opstelling

Ten Hag besloot om onder anderen Klaas-Jan Huntelaar, Frenkie de Jong, Lasse Schöne en Nicolás Tagliafico op de bank te laten beginnen. De eerste twee kwamen in de tweede helft nog als invaller in het veld, de Deen en de Argentijn bleven de hele wedstrijd aan de kant.

"Dat was wel een beetje noodzakelijk", verdedigde Ten Hag zijn keuzes bij FOX Sports. "Huntelaar heeft vorig seizoen vijf spierblessures gehad. Dan zijn drie wedstrijden in zeven dagen erg veel. Bovendien is hij onze enige spits, dus ik moet voorzichtig met hem zijn", doelt hij op de blessure van de andere spits Kasper Dolberg.

"Tagliafico en Schöne hebben het WK gespeeld. Zij hebben nauwelijks vakantie gehad. En Frenkie de Jong is lang geblesseerd geweest. Hij is nog steeds geen honderd procent."

'Gelijkspel voelt als nederlaag'

Ondanks de wijzigingen in zijn opstelling had Ten Hag meer verwacht van zijn ploeg, die tegen Heracles in de 84e minuut zelfs op achterstand kwam door een mooie uithaal van Kristoffer Peterson. Matthijs de Ligt redde vier minuten later nog een punt, maar dat kon het humeur van de trainer niet beter maken.

"Een gelijkspel thuis tegen Heracles is hetzelfde als verliezen", oordeelde Ten Hag. "We hebben na die tegengoal nog wel onze rug gerecht, maar dit is gewoon te weinig."

Ten Hag baalde vooral dat de vooraf gemaakte afspraken niet werden nageleefd. "Het was de bedoeling om meteen de gashendel open te draaien, maar we begonnen veel te sloom. Pas vlak voor rust kregen we onze eerste kans, dat moet natuurlijk veel eerder gebeuren."

De wedstrijd tegen Heracles zit voor Ajax precies tussen twee belangrijke Europese ontmoetingen tegen Standard Luik in. Dinsdag proberen de Amsterdammers zich ten koste van de Belgen te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Het uitduel eindigde deze week in 2-2.

"Dat wordt weer een pittige wedstrijd", verwacht Ten Hag. "Maar we moeten onze teleurstelling tegen Luik omzetten in een goed resultaat."

Bekijk de uitslagen en het programma van de Eredivisie