Cocu kent met Fenerbahçe goede start in Turkse competitie

Bursaspor kwam na een kwartier wel op voorsprong tegen Fenerbahçe via de in Haarlem geboren Nigeriaanse international William Troost-Ekong.

Twee Brazilianen bezorgden Cocu een geslaagde start in de Turkse Süper Lig. Giuliano trok de stand in de 22e minuut weer gelijk uit een strafschop, Souza zette Fenerbahçe kort daarna op voorsprong. De thuisclub wist die voorsprong tot het laatste fluitsignaal vast te houden.

De ploeg van Cocu deed daarmee ook wat vertrouwen op voor de return tegen Benfica in de derde voorronde van de Champions League. Fenerbahçe moet dinsdag voor eigen publiek de nederlaag in Lissabon (1-0) zien weg te werken.

De ploeg uit Istanbul moest afgelopen seizoen de landstitel aan stadgenoot Galatasaray laten. Fenerbahçe eindigde op drie punten als tweede.

Matige generale Standard voor return tegen Ajax

Standard Luik is er niet in geslaagd om in aanloop naar de return in de derde voorronde van de Champions League tegen Ajax extra vertrouwen te tanken. De Belgische club bleef zaterdag in de eigen competitie thuis tegen Cercle Brugge steken op 0-0.

Standard Luik sleepte deze week tegen Ajax na een 0-2 achterstand een 2-2 gelijkspel uit het vuur. Dinsdag wordt bij de return in de Johan Cruijff ArenA duidelijk welke ploeg zich plaatst voor de play-offs, het voorportaal voor de groepsfase van de Champions League. In die play-offs is dan Slavia Praag of Dinamo Kiev de tegenstander.

Door het gelijkspel tegen Cercle Brugge, dat vorig seizoen nog op het tweede niveau speelde in België, staat Standard Luik na drie wedstrijden op vijf punten. De Walen bezetten daarmee voorlopig de vierde plaats in de Eerste Klasse, vier punten achter koploper Club Brugge.

Ook Ajax stelde drie dagen voor de belangrijke Europese ontmoeting teleur in competitieverband. De Amsterdammers bleven thuis tegen Heracles Almelo steken op 1-1.