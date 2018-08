Piqué (31) bevestigt dat hij stopt als Spaans international

"Ik heb Luis Enrique gesproken en hem verteld dat ik mijn beslissing om te stoppen al lang geleden heb genomen", zei Piqué zaterdag op een persconferentie in de Marokkaanse stad Tanger. "Ik heb een mooie tijd gehad met het Spaanse elftal en ik ben erg blij met de successen die we behaald hebben."

De 31-jarige Piqué speelde 102 interlands voor het Spaanse elftal en scoorde daarin vijf keer. Op 11 februari 2009 maakte hij in een oefenwedstrijd tegen Engeland zijn debuut als international.

De Catalaan was basiskracht in de ploeg die in 2010 de wereldtitel veroverde en twee jaar later de Europese titel prolongeerde. Ook maakte hij deel uit van de Spaanse selectie bij het afgelopen WK in Rusland.

Op dat toernooi werd Spanje al in de achtste finales via strafschoppen uitgeschakeld door het gastland. Voor Piqué is dat dus zijn laatste interland.

Piqué overwoog eerder te stoppen

Vorig jaar overwoog hij al te stoppen als international vanwege het geweld dat de Spaanse politie gebruikte rondom het Catalaans referendum voor onafhankelijkheid.

Uiteindelijk besloot hij door te gaan, maar tijdens interlands werd hij wel regelmatig uitgefloten vanwege zijn steunbetuigingen voor de Catalaanse onafhankelijkheid. Hij botste daarover met Sergio Ramos, de aanvoerder van Real Madrid en zijn vaste partner centraal achterin bij Spanje.

Andrés Iniesta, die jarenlang teamgenoot van Piqué was bij Barcelona, liet direct na de uitschakeling van Spanje op het WK al weten te stoppen als international.

Piqué verlengde begin dit jaar zijn contract in Camp Nou tot medio 2022. "Ik heb nog een paar jaar te gaan hier. Ik ga enorm genieten van die tijd", zei hij.

Zondag strijdt Piqué met FC Barcelona om de Spaanse supercup tegen Sevilla. Die wedstrijd begint om 22.00 uur in Tanger.