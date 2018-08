Ajax met Wöber, Eiting en debutant Sierhuis tegen Heracles Almelo

Het viertal moest afgelopen dinsdag nog genoegen nemen met een plek op de bank in de heenwedstrijd in België tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League (2-2).

Wöber, Eiting, Van de Beek, Sierhuis mogen tegen Heracles starten omdat trainer Erik ten Hag Nicolas Tagliafico, Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar rust geeft met het oog op de return tegen Standard, aanstaande dinsdag in Amsterdam.

Sierhuis staat voor de eerste keer in de basis en maakt tevens zijn eerste minuten in de Eredivisie. De 20-jarige spits debuteerde onlangs in de hoofdmacht van Ajax in het eerste duel met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League.

De terugkeer van Van de Beek bij de eerste elf werd vrijdag al aangekondigd door Ten Hag. De 21-jarige middenvelder baarde dinsdag opzien door na het treffen met Standard te zeggen dat hij een vertrek deze maand niet uitsluit.

De Ligt en Blind centraal achterin

Wöber fungeert tegen Heracles als linksback, waardoor Matthijs de Ligt en Daley Blind net zoals tegen Standard het centrale verdedigingsduo vormen.

Ajax-Heracles vangt zaterdag om 18.30 uur aan in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Heracles verraste vorig seizoen Ajax nog in de openingsspeelronde van de Eredivisie door op eigen veld knap met 2-1 te winnen.

Naast Ajax-Heracles staan zaterdag de wedstrijden Willem II-VVV-Venlo (18.30 uur), PSV-FC Utrecht en Excelsior-Fortuna Sittard (beide 20.45 uur) op het programma.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Wöber; Eiting, Van de Beek, Ziyech; Neres, Sierhuis, Tadic.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Droste, Rossmann, Pröpper, Van Hintum; Van Nieff, Osman, Duarte; Kuwas, Dalmau, Peterson.

Bekijk het programma van de Eredivisie