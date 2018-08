Chelsea start seizoen met ruime uitzege, Van Aanholt belangrijk voor Palace

Vorige week verloor Chelsea de eerste officiële wedstrijd onder de nieuwe trainer Maurizio Sarri, de strijd om het Community Shield, met 2-0 van landskampioen Manchester City. Het competitiedebuut van de Italiaanse coach verliep soepeler.

N'Golo Kanté zette de bezoekers na ruim een half uur op voorsprong door een voorzet van Willian met het nodige geluk in het doel te werken. Huddersfield, met Terence Kongolo in de basis en Rajiv van La Parra op de bank, was vijf minuten later dicht bij de gelijkmaker toen Steve Mounié de paal raakte.

Op slag van rust verdubbelde Chelsea de voorsprong door een benutte strafschop van de Italiaan Jorginho, die deze zomer voor ruim vijftig miljoen euro overkwam van Napoli. De Londenaren verzilverden in de tweede helft via Pedro, op aangeven van invaller Eden Hazard, slechts één van de vele kansen.

Chelsea gaat met drie punten en een doelsaldo van plus drie voorlopig alleen aan de leiding op het Engelse hoogste niveau. Zondag komen onder meer Manchester City, Arsenal en Liverpool nog in actie.

Fulham keert terug met nederlaag

Crystal Palace, dat vorig seizoen onder trainer Frank de Boer een dramatische seizoenstart beleefde, heeft de eerste drie punten deze keer al op de eerste speeldag te pakken. Het gepromoveerde Fulham werd op Craven Cottage met 0-2 geklopt.

Van Aanholt zette zijn ploeg op het goede spoor door vier minuten voor rust met een fraaie pass Jeffrey Schlupp in stelling te brengen. De Ghanees schoot hard raak in het dak van het doel, waarna Wilfried Zaha er in de slotfase ook nog 0-2 van maakte.

Bij Crystal Palace bleef Jairo Riedewald de hele wedstrijd op de bank. Hetzelfde gold aan de andere kant voor Manchester United-huurling Timothy Fosu-Mensah, die vorig seizoen nog voor Crystal Palace speelde.

Janmaat wint met Watford

Daryl Janmaat boekte op de eerste speeldag met Watford een 2-0 overwinning op Brighton & Hove Albion. Beide goals kwamen op naam van de Argentijn Roberto Pereyra, Jose Holebas gaf de assists.

Bij Brighton speelde Davy Pröpper de hele wedstrijd mee, Jürgen Locadia bleef op de bank. Alireza Jahanbakhsh, vorig seizoen topscorer van de Eredivisie bij AZ, mocht twintig minuten voor tijd invallen, maar kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Nathan Aké won met Bournemouth met 2-0 van Cardiff City, dat is gepromoveerd naar de Premier League. Ryan Fraser en Callum Wilson scoorden, die laatste miste ook nog een strafschop.

Vertonghen helpt Spurs aan zege

Tottenham Hotspur kwam eerder zaterdag al in actie en boekte bij Newcastle United een zwaarbevochten 1-2 overwinning.

Oud-Ajacied Jan Vertonghen opende op St. James' Park al na acht minuten de score. De Belg verlengde een kopbal van Davinson Sánchez met het hoofd, waarna doelman Martin Dúbravka de poging net niet voor de doellijn kon keren.

Newcastle kwam snel terug op 1-1. Matt Ritchie zette de bal vanaf de rechterkant voor, waarna Joselu doelman Hugo Lloris met het hoofd kansloos liet. Na dik een kwartier spelen viel al het derde doelpunt van de middag. Nu kwam de assist van Serge Aurier en stond Dele Alli op de juiste plaats om de bal binnen te koppen.

De 'Spurs' ontsnapten in de slotfase nog aan de gelijkmaker. Invaller Salomon Rondón trof de lat boven Lloris, nadat zijn schot door Vertonghen van richting werd veranderd.

Daardoor begint Tottenham het seizoen net als Manchester United met een 2-1-zege. De 'Red Devils' waren vrijdag al met die cijfers te sterk voor Leicester City.

