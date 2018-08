Mourinho vindt zichzelf na uitblijven transfers meer coach dan manager

Hoewel de wensen van Mourinho niet werden ingewilligd, won United vrijdag de seizoensopener tegen Leicester City (2-1). Paul Pogba en Luke Shaw scoorden voor de thuisploeg, Jamie Vardy deed in blessuretijd iets terug.

De 55-jarige Portugees had in de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn zinnen vooral op een nieuwe centrumverdediger gezet. Toby Alderweireld, Harry Maguire, Yerry Mina, Jérôme Boateng en Diego Godín kwamen om uiteenlopende redenen echter niet naar Old Trafford.

De clubleiding wilde namelijk niet te ver gaan voor een nieuwe verdediger. "Het voetbal verandert", zei Mourinho na afloop van het duel tegen Sky Sports. "Ze zouden managers gewoon coaches moeten noemen tegenwoordig. We zijn namelijk meer aan het coachen dan dat we een team managen."

Nu de transferdeadline verstreken is, zal hij het met de spelers moeten doen die hij nu tot zijn beschikking heeft. United wist alleen verdediger Diogo Dalot, middenvelder Fred en reservedoelman Lee Grant aan zich te binden. "Dit is dan ook de laatste keer dat ik erover spreek. De markt is weer gesloten", aldus de coach.

'Veel teams met zelfde kwaliteit als wij'

Dat wil niet zeggen dat Mourinho niet gefrustreerd is door het gebrek aan slagkracht op de transfermarkt. "Ik liep maanden rond met verschillende plannen, maar ik zit nu in een situatie waarvan ik niet had verwacht dat ik daar in zou zitten."

Het kan weleens een lastig seizoen worden, denkt de oud-trainer van onder meer Chelsea en Real Madrid dan ook. "Er zijn veel teams in de Premier League die dezelfde kwaliteit aan spelers hebben als wij. Vergeet namen, historie en shirts. Elk team is een goed team."

Hij wees onder meer naar Leicester City, dat vrijdag maar ternauwernood geklopt werd. "Zij hebben zelfs meer geïnvesteerd dan wij."

United gaat volgende week zondag tijdens de tweede speelronde in de Premier League op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League