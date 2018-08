Weggestuurde Thorsby hoopte dat arbiter handsbal door vingers zou zien

Nadat Mike van Duinen namens PEC de score had geopend, sloeg Thorsby nog voor rust twee keer toe. Eerst met een kopbal en daarna met een afstandsschot. Via Arber Zeneli liepen de Friezen vervolgens uit naar 1-3.

Kort na de pauze zat het duel er echter op voor de middenvelder. Hij kreeg een schot van Van Duinen vlak voor de doellijn tegen zijn arm. Hoewel de bal er in de rebound alsnog in ging, kreeg PEC een strafschop en Thorsby een rode kaart.

Van opzet was absoluut geen sprake, zei de hoofdrolspeler bij FOX Sports. "Ik probeer de bal met mijn borst te blokkeren, maar dat is moeilijk als het schot van zo dichtbij komt. Waar moet ik mijn hand dan laten?"

Thorsby hoopte weg te komen met zijn handsbal, omdat de bal er alsnog in ging. "Ik dacht eerst dat het gewoon een doelpunt was en geen rode kaart. Als hij door laat spelen en niet fluit, is het volgens mij geen rood."

Olde Riekerink debuteert met overwinning

Helaas voor de Noor betrachtte arbiter Dennis Higler geen geduld. Daardoor mocht Van Duinen vanaf elf meter alsnog voor 2-3 zorgen, terwijl de Friezen het restant met tien man moesten afmaken. Het bleef echter bij 2-3, waardoor Jan Olde Riekerink met een zege debuteerde als coach van de Friezen.

Bij Thorsby overheerst echter een dubbel gevoel. Hij is blij met zijn treffers, maar had liever het hele duel gespeeld. "Het is mooi om er twee te maken. Iedereen was wel een beetje verbaasd dat ik twee keer scoorde."

Voor de Noor is het een herhaling van vorig seizoen, toen hij in de openingswedstrijd eveneens twee treffers maakte. Daarna stokte de productie echter grotendeels. "Ik hoop dat het dit jaar op dat vlak wat beter doorloopt en ik niet alleen in de eerste wedstrijden scoor."

Heerenveen speelt volgende week zaterdag de tweede competitiewedstrijd. Vitesse komt dan op bezoek in het Abe Lenstra Stadion.

