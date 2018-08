Tiental Heerenveen opent Eredivisie-seizoen met uitzege op PEC Zwolle

Mike van Duinen bracht PEC na een klein half uur op voorsprong uit een strafschop. In iets meer dan tien minuten boog Heerenveen de achterstand via twee doelpunten van Morten Thorsby om in een voorsprong.

Arber Zeneli maakte er nog voor rust 1-3 van, maar in de tweede helft knokte Zwolle zich uit wederom een penalty van Van Duinen terug in de wedstrijd. De Friezen speelden het laatste half uur met tien man na een rode kaart voor Thorsby.

Door het resultaat in Zwolle is Heerenveen logischerwijs de eerste koploper in de Eredivisie en PEC de eerste hekkensluiter.

Twee treffers Thorsby voor Heerenveen

In het MAC3PARK Stadion tastten PEC en Heerenveen elkaar in de openingsfase van de wedstrijd af. Hierdoor duurde het even tot de toeschouwers de eerste grote kans te zien kregen.

Die kwam er in de 28e minuut, toen scheidsrechter Dennis Higler de bal op de stip legde na een overtreding van Doke Schmidt op Vito van Crooij. Het buitenkansje werd benut door Van Duinen.

Vier minuten later herstelde Thorsby het evenwicht namens Heerenveen. De Noorse middenvelder kopte raak uit een hoekschop van Arber Zeneli.

Kort na de gelijkmaker maakte Thorsby er 1-2 van door een afvallende bal van net buiten het zestienmetergebied binnen te schieten. Zeneli maakte vlak voor rust met een schuiver door de benen van doelman Diederik Boer de derde treffer voor de bezoekers.

Heerenveen met tien man verder

Heerenveen begon weliswaar met een uitstekende uitgangspositie aan de tweede helft, maar tien minuten na rust kwam daar verandering in. Higler wees opnieuw naar de stip toen Thorsby een schot van Van Duinen met de hand van de lijn haalde.

De aanvaller van PEC scoorde in tweede instantie, maar op dat moment had Higler al gefloten voor een penalty. Thorsby kreeg bovendien rood voor de handsbal. Vanaf elf meter vond Van Duinen vervolgens opnieuw het net.

PEC ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en was daar een aantal keren dichtbij, maar Heerenveen hield stand. Zo zeilde een afstandsschot van Gustavo Hamer naast het doel en werd een inzet van Zian Flemming van de lijn gehaald door Daniel Höegh.

