Seedorf tekent voor vier jaar als bondscoach Kameroen

Vorige week maakte Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, de minister van Sport, al bekend dat Seedorf en Kluivert de nationale ploeg van Kameroen onder hun hoede zouden krijgen.

"Ik voel me vereerd met de kans om bondscoach van dit geweldige land te worden", zegt Seedorf vrijdag bij het ondertekenen van het contract. "We zijn er klaar voor."

Het Nederlandse duo krijgt de taak om de 'Ontembare Leeuwen' naar succes te leiden op de Afrika Cup van volgend jaar. Kameroen is als gastland automatisch geplaatst voor dat toernooi en verdedigt bovendien de titel.

Seedorf neemt de functie over van Rigobert Song, die de afgelopen periode als interim-bondscoach fungeerde. De recordinternational volgde de Belg Hugo Broos op. Hij slaagde er niet in om het land naar het WK in Rusland te loodsen.

Seedorf hield het als trainer nergens lang vol

In 2014 begon Seedorf zijn trainersloopbaan bij AC Milan, waar hij als speler tien jaar onder contract stond. Na vier maanden moest hij echter al plaatsmaken voor Filippo Inzaghi.

In de zomer van 2016 ging hij bij het Chinese Shenzhen FC aan de slag, maar ook daar hield de oud-middenvelder het niet lang vol. Zijn laatste klus was dit jaar, toen hij Deportivo La Coruña in de tweede seizoenshelft niet voor degradatie uit de Primera División wist te behoeden.

Kluivert, zijn oud-teamgenoot bij Ajax en het Nederlands elftal, was het meest recent technisch directeur van Paris Saint-Germain. Daarvoor was hij bondscoach van Curaçao, assisteerde hij Louis van Gaal bij Oranje en was hij in verschillende functies werkzaam bij FC Twente en NEC.

Bij Kameroen krijgen Seedorf en Kluivert mogelijk te maken met Ajax-keeper André Onana, die niet met Broos overweg kon.