Ten Hag geeft Van de Beek basisplaats in thuiswedstrijd tegen Heracles

Trainer Erik ten Hag reageerde vrijdag op zijn persconferentie bevestigend toen hem werd gevraagd of Van de Beek tegen Heracles Almelo aan de aftrap verschijnt.

De Oranje-international baarde dinsdag nog opzien door na de heenwedstrijd in België tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League niet uit te sluiten dat hij deze maand vertrekt bij Ajax.

"Het is een vervelende tijd voor me en ik sta er nu wel iets anders in dan ik heb gedaan. Ik hou alle opties open", zei Van de Beek voor de camera van RTL7.

"Het is heel zuur en ik ben er niet blij mee. Het blijft moeilijk. Ik doe 100 procent mijn best en meer kan ik niet doen. Op dit moment kiest hij voor anderen. Hij vindt mijn beste positie iets aanvallender."

'Donny is multifunctioneel'

Ten Hag ontkende op zijn perspraatje in aanloop naar de confrontatie tegen Heracles Almelo echter dat hij dat laatste tegen Van de Beek zou hebben gezegd.

"Ik vind dat ook niet zo. Een middenvelder moet kunnen aanvallen en verdedigen. Donny is multifunctioneel. Hij kan op zes, op acht en op tien spelen."

Ten Hag kan wel goed begrijpen dat Van de Beek nu teleurgesteld is en neemt hem dan ook helemaal niets kwalijk.

"Dat is normaal. Maar een speler moet ook beseffen dat hij niet alles kan spelen. Met Europees voetbal speel je minimaal 45 wedstrijden in een jaar, misschien wel meer. Aan het einde van het seizoen, als de prijzen worden verdeeld, wil je je spelers ook fris en fit hebben. Je moet een speler af en toe ook rust geven. Dat zal dan ook gebeuren en dat is in dit geval ook zo geweest."

Goede hoop dat selectie intact blijft

Ten Hag heeft goede hoop dat de selectie die hij op dit moment tot zijn beschikking heeft intact blijft en dat er deze maand geen spelers meer zullen vertrekken.

"Ik heb geen toezegging, maar de bereidheid van de directie is wel om deze groep bij elkaar te houden. Je weet nooit hoe dingen zich ontwikkelen, maar het streven is wel om dat voor elkaar te krijgen."

Ten Hag beseft wel dat hij Hakim Ziyech nog kwijt kan raken. De spelmaker wil graag een stap hogerop maken en mag bij een goed bod Ajax verlaten.

"Ik hoop dat hij blijft. Er zijn afspraken gemaakt waar je je aan moet houden. Ik wist toen ik hier tekende dat Hakim na twee jaar Ajax een nieuwe stap wilde maken. Daar werd mee ingestemd. Maar hij is er nog steeds en dat heeft ook met keuzes van Hakim te maken. Het plaatje moet kloppen. Zo niet, blijft hij met alle liefde bij Ajax."

'Ik vind dat waanzinnig zelfs'

Het aantrekken van onder anderen Daley Blind en Dusan Tadic zorgt er volgens de kenners voor dat de strijd om de landstitel niet spannend zal worden, maar Ten Hag vindt dat maar een rare constatering.

"Ik vind dat waanzinnig zelfs. Ajax dat zomaar even kampioen wordt, belachelijk. Die aanname is net zo raar als de aanname dat Nederlandse ploegen in Europa wel over de tegenstander heen lopen…"

"Ajax is altijd favoriet voor de titel, maar dat geldt ook voor Feyenoord en PSV. Ook daar slapen ze niet. In de Eredivisie moet je minimaal 84 tot 86 punten halen om kampioen te worden. Dat is de uitdaging waar we voor staan."

Ajax-Heracles Almelo vangt zaterdag om 18.30 uur aan in de Johan Cruijff Arena en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

