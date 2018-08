Van Bronckhorst hoopt dat Feyenoord snel leert van blamage tegen Trencín

"Het is een grote klap geweest voor ons", zei Van Bronckhorst vrijdag vlak voor vertrek naar Nederland op de luchthaven van Bratislava.

"Maar vandaag sluiten we deze wedstrijd af en gaan we ons richten op komende zondag. De knop moet om."

Feyenoord moest het tegen Trencín stellen zonder de vaste krachten Jeremiah St. Juste, Eric Botteghin, Tonny Vilhena en Robin van Persie, maar de verwachting is dat een aantal van hen er in Doetinchem weer bij zal zijn.

"We hebben een aantal spelers terug. Alles wat we donderdag qua spel en instelling niet hadden, hebben we zondag nodig om tot een goed resultaat te komen. We willen de competitie goed starten, dat is nu het enige dat telt", aldus Van Bronckhorst.

'Zij zullen vol voor een goed resultaat gaan'

De 43-jarige Rotterdammer weet wat hij kan verwachten van De Graafschap, dat afgelopen seizoen naar de Eredivisie promoveerde.

"Zij zullen vol voor een goed resultaat gaan en daar moeten wij op de juiste wijze mee omgaan. In dat opzicht moeten we laten zien dat we geleerd hebben van de wedstrijd tegen Trencín."

De Graafschap-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in Stadion De Vijverberg en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

De equipe van Van Bronckhorst speelt volgende week donderdag om 20.30 uur de return in de eigen Kuip tegen Trencín en heeft daarin dus een klein wonder nodig om alsnog de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi te bereiken.

Bekijk het programma in de Eredivisie

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse club? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!