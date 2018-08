PSV neemt middenvelder Thomas over van PEC Zwolle

Thomas moet nog wel een medische keuring ondergaan en als hij die doorstaat, zal hij een contract voor vier jaar tekenen tot de zomer van 2022 in het Philips Stadion.

PSV, PEC Zwolle en Thomas hebben na onderling overleg besloten de nog niet volledig afgeronde transfer nu al te communiceren, maar over het bedrag dat daarmee gemoeid is, worden geen mededelingen gedaan.

"PEC Zwolle speelt vanavond al in de Eredivisie tegen sc Heerenveen. De afwezigheid van Thomas zou leiden tot speculatie en daar is niemand bij gebaat. Dan kiezen we liever voor openheid", zegt interim-technisch manager John de Jong van PSV, die in zijn nopjes is met de komst van de zeventienvoudig international.

"Ryan is een typische verbindingsspeler op het middenveld. We volgen hem al langere tijd. Hij is klaar voor een stap omhoog."

'Hier was ik aan toe'

Thomas beaamt de woorden van De Jong en kan niet wachten om aan de slag te gaan bij de regerend landskampioen.

"Ik kijk er ontzettend naar uit om op een hoger niveau aan de slag te gaan. Ik denk dat het tijd is om de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten. Ik heb bij Zwolle ontzettend veel geleerd. Dat ik nu bij een topclub als PSV mag laten zien wat ik in mijn mars heb, is fantastisch. Hier was ik aan toe."

PSV was op zoek naar een middenvelder, omdat huurling Marco van Ginkel is teruggekeerd naar Chelsea. De club probeerde de Mexicaan Erick Gutiérrez naar Eindhoven te halen, maar vond uiteindelijk een vervanger in de Eredivisie.

Thomas speelde sinds medio 2013 voor PEC Zwolle en kwam sindsdien tot 143 wedstrijden, waarin hij twaalf doelpunten maakte en 22 assists leverde.

PSV begint zaterdag de Eredivisie in eigen huis tegen FC Utrecht en gaat toevalligerwijs over twee weken al op bezoek bij PEC Zwolle.