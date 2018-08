Pochettino niet rouwig om inactiviteit Tottenham op transfermarkt

"Ik ben niet bezorgd. Ik ben niet verdrietig. Ik ben juist blij", zei de Argentijn donderdag vlak na het sluiten van de Engelse markt op een persconferentie.

Pochettino is vooral opgetogen, omdat de 'Spurs' erin zijn geslaagd om spelers als Dele Alli en Harry Kane uit de greep van de buitenlandse topclubs te houden en in het geval van de laatstgenoemde speler zelfs zijn contract te verlengen tot 2024.

"We hebben een sterke selectie met zeer goede spelers. Het is niet makkelijk om spelers te halen die een verbetering zijn. Natuurlijk wilden we geen spelers verkopen en met 25 spelers in de selectie is het lastig om er nog wat bij te voegen."

"Spelers die wij willen halen, zijn van het niveau Real Madrid, Manchester United en Manchester City. Als je geen spelers kunt halen die iets toevoegen, dan is het belangrijk om vast te houden aan je beste spelers. En ik vind dat de club een pluim verdient door de beste speler en de manager te behouden."

'Volledige en geloofwaardige verklaring'

De supporters van Tottenham Hotspur nemen daar echter geen genoegen mee. Het Tottenham Supporters' Trust heeft de clubleiding dan ook al om een "volledige en geloofwaardige verklaring" gevraagd. Ze willen weten waarom er geen speler werd aangetrokken.

"Veel fans zijn verbijsterd dat het de club niet is gelukt om kwaliteit toe te voegen aan de selectie. Het is onze taak om de zorgen van supporters te uiten. We geloven niet in kopen om het kopen en we begrijpen dat het belangrijk is om de selectie bij elkaar te houden, maar onze concurrenten versterkten zich wel."

"Ons is verteld dat de club zich meer richt op het ontwikkelen van eigen jeugdspelers, maar vier van de grootste talenten zijn deze zomer vertrokken. Over wat er de afgelopen jaren is opgebouwd, hoor je ons niet klagen. Maar er zijn geen prijzen die dat succes weerspiegelen."

Tottenham Hotspur opent zaterdag de Premier League met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. De aftrap in het St. James' Park is om 13.30 uur.

Bekijk het programma in de Premier League