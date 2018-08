Trencín-trainer Moniz: 'Nederland is niet zo goed als het denkt'

"We moeten wat reëler naar onszelf kijken, we zijn niet zo goed als we denken", zei de 54-jarige Rotterdammer in de catacomben van Stadion Pod Dubnom van MSK Zilina voor de camera van RTL7.

"We moeten meer gaan samenwerken en andere methodieken gaan toepassen, met aandacht voor het fysiek. Ik heb nog altijd een sterke band met Nederland, dus het doet pijn als we niet meer aan de top staan."

Moniz vond het dan ook vooral de verdienste van Trencín dat het gehandicapte Feyenoord (onder anderen Eric Botteghin, Tonny Vilhena en Robin van Persie ontbraken) er op het kunstgrasveld in Slowakije eigenlijk geen moment aan te pas kwam.

"Het is altijd de verdienste van de tegenstander. Als je ze weinig ruimte geeft, hebben ze veel mindere voetballers. Als je ze veel ruimte geeft, hebben ze veel goede voetballers. Je zag twee gezichten bij ons. Op het moment dat we achteruit gingen lopen, konden zij goed voetballen. Dus het was voor ons zaak om constant druk te blijven geven. Daar moeten we nog aan werken."

Nog niet gerust op return

Moniz is ondanks de riante uitgangspositie nog niet gerust op de return. Hij verwacht dat Feyenoord volgende week donderdag in Rotterdam uit een heel ander vaatje zal tappen.

"Dit is schitterend voor de spelers en het publiek, maar we moeten realistisch blijven. Als de stemming euforisch is, moet ik die temperen en als de stemming down is, moet ik die positief maken. Dat is mijn rol als coach. We zijn er nog niet, maar dit is een geweldige uitgangspositie."

Het tweede duel tussen Feyenoord en Trencín begint volgende week donderdag om 20.30 uur in De Kuip. De Rotterdammers spelen zondag eerst nog in de Eredivisie uit tegen De Graafschap, terwijl de Slowaken dat op dezelfde dag in de Fortuna Liga doen uit tegen Zilina.

De winnaar van het tweeluik tussen Feyenoord en Trencín neemt het in de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi waarschijnlijk op tegen het Cypriotische AEK Larnaca, dat donderdag de heenwedstrijd op bezoek bij het Oostenrijkse Sturm Graz met 0-2 won.