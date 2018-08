Clasie vond zijn ploeg 'Feyenoord-onwaardig' spelen tegen Trencín

"Dit was zeker een wanprestatie", zei de teruggekeerde aanvoerder donderdag tegen FOX Sports. "Het mag duidelijk zijn dat iedereen die vandaag op het veld stond Feyenoord-onwaardig speelde."

De Rotterdammers lieten zich op het Slowaakse kunstgras vanaf de eerste minuut terugdringen. "We verloren vanaf het begin alle duels. Zij zetten goed druk en dat ging zo de hele wedstrijd door."

Bij rust was de stand al 3-0, mede door twee kolossale blunders achterin. Na rust zorgde de Kroatische spits Antonio Mance met zijn derde treffer van de avond ook nog voor 4-0.

"Nu opladen voor De Graafschap'

"Het is wel een Europese wedstrijd. Dan moet je dat ook zo beleven", foeterde Clasie. "Ik heb zelf ook niet goed gespeeld, maar iedereen moet nu in de spiegel kijken en zich zien op te laden voor zondag tegen De Graafschap. Die gaan hetzelfde proberen als Trencín."

Veel vertrouwen in een plek in de volgende ronde heeft Clasie niet. "Maar ik ga natuurlijk niet zeggen: we stoppen ermee. We moeten blijven geloven. Als zij er hier vier kunnen maken, kunnen wij dat ook. In voetbal is alles mogelijk."

De return wordt volgende week om 20.30 uur in De Kuip gespeeld. Mocht Feyenoord winnen, wacht een confrontatie met Sturm Graz of AEK Larnaca. De Cyprioten wonnen het uitduel donderdag met 0-2.

