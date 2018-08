Van Wolfswinkel schiet Basel in blessuretijd naar zege op Vitesse in EL

Vitesse leek lange tijd af te stevenen op een knappe remise, maar uitgerekend Van Wolfswinkel brak in de 93e minuut van de wedstrijd gevaarlijk door en schoot Basel naar een nipte zege.

De 29-jarige spits stond de hele wedstrijd in het veld bij de Zwitsers, die vorig seizoen nog in de groepsfase van de Champions League speelden. Van Wolfswinkel begon zijn loopbaan bij Vitesse en droeg in het seizoen 2016/2017 nog het shirt van de Eredivisionist, waarmee hij in 2017 de KNVB-beker won.

Voor Vitesse was het heenduel met Basel de derde Europese wedstrijd van dit jaar. De nummer zes van het afgelopen Eredivisie-seizoen rekende in de tweede voorronde al af met het Roemeense FC Viitorul.

Volgende week staat de return tussen Vitesse en Basel op het programma in Zwitserland. De winnaar gaat door naar de play-offs. Vorig seizoen kwamen de Arnhemmers al uit in de groepsfase van de Europa League, maar dat was eveneens het eindstation.

Beste kansen voor Vitesse in openingsfase

Vitesse was op papier misschien niet de favoriet, maar de Arnhemmers begonnen wel gretig aan de wedstrijd voor eigen publiek. De thuisploeg had ook al na drie minuten op voorsprong kunnen komen, maar Tim Matavz wist een voorzet van Alexander Büttner niet achter doelman Jonas Omlin te krijgen.

Ook in het vervolg van de eerste helft moest de Zwitserse keeper van Basel een aantal keer ingrijpen. Roy Beerens zag zijn vrije trap van net buiten het strafschopgebied gepakt worden en even later was ook een schot van Matavz geen probleem voor Omlin.

Na een half uur kreeg Basel pas zijn eerste echte kans van de wedstrijd en die kwam op naam van niemand minder dan Van Wolfswinkel, maar de spits zag zijn kopbal over het doel van Eduardo gaan. Even later schoot Valentin Stocker rakelings langs het Vitesse-doel.

Van Wolfswinkel doet oude club pijn

In de tweede helft waren de kansen voor beide ploegen aanvankelijk op een hand te tellen, al liet Basel zich wel wat meer voor het vijandelijke doel zien. Twintig minuten voor tijd was het weer Van Wolfswinkel met een mogelijkheid, maar Eduardo hield de tweevoudig Oranje-international toen nog van scoren af.

Vitesse werd in de slotfase wel steeds verder naar achteren gedrukt en kwam enkele keren goed weg. Maikel van der Werff moest aan de noodrem trekken door de uitgebroken Kevin Bua neer te halen, maar zijn actie sorteerde wel effect. De matige vrije trap van Luca Zuffi ging namelijk ruim naast.

Ondanks de dreiging van Basel leek Vitesse stand te houden, maar de wedstrijd duurde twee minuten te lang voor de thuisploeg. Van Wolfswinkel brak eenvoudig door de Arnhemse defensie en schoot feilloos raak achter Eduardo, waardoor Vitesse volgende week voor een zware opgave staat.

