Van Bronckhorst schaamt zich voor Feyenoord na blamage in Slowakije

Feyenoord stond al na rust met 3-0 achter, mede door twee kolossale blunders achterin. Na rust liep de Slowaakse ploeg van de Nederlander Ricardo Moniz zelfs uit naar 4-0.

"Dit is een dik verdiend verlies. Ik schaam me voor het vertoonde spel en voor de manier waarop we vandaag op het veld stonden", zei Van Bronckhorst na afloop tegen RTL 7. "Maar uiteindelijk ben ik hier verantwoordelijk voor."

Bij Feyenoord ontbraken belangrijke spelers als Robin van Persie, Nicolai Jörgensen en Tonny Vilhena. Hun vervangers konden echter geen moment overtuigen.

Het verlies had volgens Van Bronckhorst zelfs nog erger kunnen zijn. "We hebben niet kunnen brengen wat we normaal kunnen. We hadden er echt nog veel meer tegen kunnen krijgen. Het was ver onder de maat."

'Niemand heeft zijn niveau gehaald'

De coach die afgelopen weekend ten koste van PSV nog de Johan Cruijff Schaal won met Feyenoord, had ook weer niet verwacht dat zijn club wel even zou winnen op het Slowaakse kunstgras.

"Maar dat we beter kunnen dan wat we hebben laten zien, is een understatement. Niemand heeft zijn niveau gehaald. We hebben de doelpunten gewoon cadeau gegeven. Als je zo voetbalt, is het heel moeilijk om wedstrijden te winnen."

Desondanks sluit Van Bronckhorst niet uit dat de Rotterdammers het tij volgende week in de eigen Kuip weten te keren. "Het wordt heel moeilijk. We zullen anders op het veld moeten staan dan vandaag. Maar er is een kans, hoe moeilijk het ook wordt."

De return wordt volgende week donderdag om 20.30 uur gespeeld. Mocht Feyenoord alsnog winnen, treft het in de volgende ronde Sturm Graz of AEK Larnaca.

