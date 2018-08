Manchester United verhuurt Fosu-Mensah aan Fulham

Fosu-Mensah mocht in de voorbereiding van United nog enkele keren zijn opwachting maken, maar de twintigjarige Amsterdammer komt dit seizoen niet in de plannen van coach José Mourinho voor.

"Ik heb een goed gevoel bij deze club", zegt Fosu-Mensah donderdag op de site van de Londenaren. "Fulham heeft een rijke historie en er spelen veel goede spelers. Bovendien is het goed voor mijn ontwikkeling om hier te zijn."

Het is al de tweede keer dat Fosu-Mensah door United verhuurd wordt sinds hij in 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van 'The Red Devils' maakte. Vorig seizoen speelde de drievoudig Oranje-international voor Crystal Palace.

Fulham zeer actief op transfermarkt

Fulham-eigenaar Tony Khan is blij met de komst van Fosu-Mensah, die in Nederland jarenlang de jeugdopleiding van Ajax doorliep en in 2014 naar Engeland vertrok. "Timothy kan op meerdere posities uit de voeten. Door zijn komst is onze veelbelovende selectie alleen maar sterker geworden."

Eerder deze zomer versterkte het op de transfermarkt actieve Fulham zich met onder anderen aanvallers André Schürrle en Aleksandar Mitrovic, doelman Fabri, middenvelder Jean Michaël Seri en verdediger Maxime Le Marchand.

Fosu-Mensah kan zaterdag tegen zijn oude club Crystal Palace debuteren voor Fulham, dat vorig seizoen nog in het Championship speelde. 'The Cottagers' beginnen het Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd.

