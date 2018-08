Babel matchwinner voor Besiktas, Hateboer scoort voor Atalanta in EL

Het doelpunt van Babel viel al in de zesde minuut. De spits van Oranje werd bediend door de in Zaandam geboren Turk Oghuzan Özyakup. Jeremain Lens stond bij de Turkse topclub eveneens in de basis.

Door de krappe zege heeft Besiktas een redelijke uitgangspositie voor de return van volgende week in Oostenrijk.

Besiktas kwam vorig seizoen nog uit in de Champions League, waarin het sneuvelde in de achtste finales. Bayern München was over twee duels te sterk voor de nummer vier van de Süper Lig.

Eenvoudige zege Atalanta Bergamo

Hateboer zorgde na achttien minuten voor de gelijkmaker in Israël, nadat de thuisploeg al vroeg op voorsprong was gekomen. De tweevoudig international van Oranje schoot een afgeslagen bal vanaf de rand van het strafschopgebied raak.

Duvan Zapata hielp Atalanta voor rust nog aan de leiding en in de tweede helft vergrootten Mario Pasalic en Musa Barrow de marge naar drie. Hateboer speelde net als Marten de Roon de hele wedstrijd.

Door de riante overwinning is Atalanta al zo goed als zeker van een plek in de play-offs. De return staat volgende week op het programma in Italië.

Atalanta, de nummer zeven van het afgelopen seizoen in de Serie A, reikte vorig seizoen tot de laatste 32 in de Europa League. Borussia Dortmund was toen over twee wedstrijden te sterk.

Bekijk de uitslagen in de derde voorronde van de Europa League