Europa League ver weg voor Feyenoord na wanvertoning tegen Trencín

De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst keek bij rust al tegen een 3-0-achterstand aan, door twee treffers van Antonio Mance en een van Azango Elayo. Na rust was Mance voor de derde keer trefzeker.

Feyenoord trad op het kunstgras in Zilina niet in de sterkst mogelijke opstelling aan, aangezien Tonny Vilhena geschorst was en Robin van Persie, Jeremiah St. Juste, Eric Botteghin en Nicolai Jörgensen om uiteenlopende redenen in Rotterdam achterbleven.

De bekerwinnaar speelt volgende week donderdag in De Kuip de return. De aftrap is dan om 20.30 uur. De winnaar van het tweeluik treft het Oostenrijkse Sturm Graz of het Cypriotische AEK Larnaca in de laatste voorronde.

Clasie maakt officiële rentree

Met spelers als Sven van Beek, Calvin Verdonk, Dylan Vente en de teruggekeerde Jordy Clasie binnen de lijnen had Feyenoord het van meet af aan lastig tegen de Slowaken die getraind worden door de Nederlander Ricardo Moniz. Die had met Joey Sleegers en Ashraf El Mahdioui bovendien twee landgenoten opgesteld.

Met name spits Mance was een plaag voor de Rotterdamse defensie, die keer op keer opzichtig schutterde. De Kroaat maakte al na vijf minuten 1-0, nadat Van Beek eenvoudig was uitgespeeld en Jan-Arie van der Heijden een voorzet niet kon onderscheppen.

Feyenoord mocht blij zijn dat de thuisploeg vervolgens niet in rap tempo naar 2-0 uitliep, want kansen voor Mance en Elayo bleven onbenut. Zelf kregen de Rotterdammers alleen via Steven Berghuis een schotkans.

In de 37e minuut sloeg Trencín alsnog toe. Weer was het Mance die na amateuristisch verdedigen van Feyenoord raak schoot. Van Beek en doelman Justin Bijlow begrepen elkaar niet, waarna de bal voor de voeten van de spits kwam. Die bleef koelbloedig.

Sleegers levert assist voor derde treffer

Nog voor rust lag ook de 3-0 erin. Nu was het Sleegers die via de rechterkant doorbrak en de bal hoog voor het doel gooide. Bart Nieuwkoop leek de bal eenvoudig te kunnen onderscheppen, maar zat er volledig naast. Elayo schoof de bal vervolgens simpel in de hoek.

Feyenoord ging na rust iets nadrukkelijker op zoek naar een treffer. De Rotterdammers mochten van Trencín ook wat meer de bal hebben, maar in plaats van zelf te scoren, viel de treffer aan de andere kant. Van Beek werd eruit gelopen, waarna Van der Heijden niet kon voorkomen dat Mance zijn derde van de avond maakte.

Via invaller Jean-Paul Boëtius kwam er daarna wel wat meer dreiging in de ploeg. De rappe vleugelspits schoot onder meer op doelman Igor Semrinec, terwijl Vente met een kopbal voorlangs kopte.

Feyenoord hoopte het leed in de slotfase nog wat te verzachten met een eretreffer, maar doelman Semrinec weigerde mee te werken, waardoor de Rotterdammers een wonder nodig hebben om de volgende ronde te halen.

