Brands haalt op slotdag Bernard, Mina en Gomes naar Everton

Middenvelder Bernard komt over van Shakhtar Donetsk, waar hij een aflopend contract had. De 25-jarige Braziliaan veroverde in Oekraïne in vijf jaar tijd drie landstitels.

De 23-jarige Mina maakte indruk met Colombia op het WK in Rusland. De centrale verdediger scoorde liefst drie keer, waaronder de gelijkmaker in de blessuretijd van de achtste finale tegen Engeland. Via strafschoppen vloog Colombia alsnog uit het toernooi.

Mina speelde slechts een half jaar voor FC Barcelona. Hij kwam begin dit jaar voor zo'n 12 miljoen euro over van de Braziliaanse club Palmeiras, maar kreeg amper speeltijd bij de Spaanse topclub.

Gomes gaat met Mina mee van Barcelona naar Everton. De Engelse club huurt de Portugese middenvelder voor een jaar. De 25-jarige Gomes werd twee jaar geleden Europees kampioen met Portugal.

Brands haalde eerder al Richarlison en Digne

Brands verruilde deze zomer PSV voor Premier League-club Everton en drukt tijdens de eerste transferperiode meteen nadrukkelijk zijn stempel. Hij haalde de afgelopen weken al de Braziliaan Richarlison van Watford en Lucas Digne van Barcelona.

De transfermarkt in Engeland sluit dit jaar al voor de eerste speelronde in de Premier League. Na donderdag 18.00 uur mogen Engelse clubs geen nieuwe spelers meer aantrekken.