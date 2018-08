Heerenveen raakt Veerman kwijt aan St. Pauli, Emmen haalt Pedersen

Veerman leek aanvankelijk nog zijn carrière te vervolgen bij ADO Den Haag, maar die club trok onlangs de stekker uit de moeizaam verlopen onderhandelingen.

''Iedereen weet dat Henk door meerdere clubs werd begeerd. Uiteindelijk zijn we met FC St. Pauli tot overeenstemming gekomen" zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen.

"Wij willen Henk bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij deze mooie cultclub in Duitsland en in zijn verdere carrière."

Veerman kwam in 2015 over van FC Volendam naar sc Heerenveen. Hij maakte in 95 Eredivisiewedstrijden zeventien doelpunten namens de Friezen.

De geboren Volendammer is na Reza Ghoochannejhad (APOEL Nicosia) en Martin Ödegaard (Real Madrid, was gehuurd) alweer de derde aanvaller die de deur achter zich dichttrekt bij Heerenveen.

FC Emmen verstrekt zich met Pedersen

FC Emmen kaapte eerder op vrijdag Nicklas Pedersen weg bij KV Mechelen. De 30-jarige Deense spits zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2020.

Pedersen speelde in Nederland eerder bij FC Groningen. Hij maakte na een kleine drie jaar bij de 'Trots van het Noorden' in 2012 de overstap naar KV Mechelen.

De dertienvoudig international (één doelpunt) kwam daarna ook nog uit voor AA Gent, KV Oostende en opnieuw KV Mechelen.

Pedersen is de zevende aanwinst voor FC Emmen. Trainer Dick Lukkien mocht eerder Wouter Marinus (PEC Zwolle), Jason Bourdouxhe (Helmond Sport), Luciano Slagveer (SC Lokeren), Caner Cavlan (sc Heerenveen), Jafar Arias (FC Dordrecht) en Delano Grootenhuis (FC Twente) op het trainingsveld verwelkomen.

FC Emmen promoveerde afgelopen seizoen voor het eerst in zijn bestaan naar de Eredivisie. De roodwitten bewerkstelligden dat door in de finale van de play-offs over twee duels af te rekenen met Sparta Rotterdam.