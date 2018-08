Hedwiges Maduro (33) zet punt achter loopbaan

Maduro zat zonder club sinds hij deze zomer vertrok bij het Cypriotische Omonia Nicosia, waarvoor de achttienvoudig international van Oranje een jaar speelde.

"Ik wil God, mijn familie, ploeggenoten, fans, doktoren en alle anderen bedanken die altijd in me hebben geloofd", schijft hij op Twitter. "Zonder jullie zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. Ik wil jullie bedanken nu ik heb besloten te stoppen als voetballer."

Maduro doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde er van 2004 tot en met 2007 in de hoofdmacht. In januari 2008 verkaste hij naar Valencia, om vierenhalf jaar later naar Sevilla te verhuizen.

Na anderhalf jaar zette Maduro zijn carrière voort bij PAOK Saloniki, waar hij slechts een seizoen onder contract stond. In de zomer van 2015 streek de geboren Almeerder neer bij FC Groningen, waarna hij vorig jaar zomer op Cyprus tekende.

Maduro werd nooit kampioen met Ajax

In de drieënhalf jaar dat hij bij Ajax speelde, werd Maduro nooit kampioen. Wel pakte hij twee keer de beker (2006 en 2007) en drie keer de Johan Cruijff Schaal (2005, 2006 en 2007) met de club. Als speler van Valencia won hij in 2008 de Copa del Rey.

De middenvelder behoorde tot de ploeg van Jong Oranje die in 2007 onder toenmalig coach Foppe de Haan in eigen land knap voor de tweede keer op rij Europees kampioen werd. Hij maakte op dat toernooi de enige treffer in het openingsduel met Polen.

Maduro debuteerde op 26 maart 2005 in het WK-kwalificatieduel met Roemenië (2-0) als international. Zijn laatste van achttien interlands dateert van 2 september 2011 tegen San Marino (11-0). Hij kwam op één eindtoernooi in actie; de doelpuntloze groepswedstrijd tegen Argentinië op het WK van 2006 in Duitsland.