Feyenoord jaagt bij start Europees seizoen op zeldzame uitzege

Van de laatste achttien Europese uitwedstrijden won Feyenoord er namelijk slechts één. Op 11 december 2014 werd Standard Luik in de groepsfase van de Europa League met 0-3 opzij gezet.

De doelpunten van de vijftienvoudig landskampioen werden destijds gemaakt door Jens Toornstra, Jean-Paul Boëtius en Elvis Manu. Feyenoord plaatste zich mede dankzij de zege in België voor de knock-outfase, waarna AS Roma over twee wedstrijden te sterk was.

De slechte uitreeks van de Rotterdammers begon op 23 oktober 2008 met een 3-0-verlies tegen AS Nancy in de poulefase van de UEFA Cup.

Sinds die nederlaag werd ook niet gewonnen bij Deportivo La Coruña (3-0), KAA Gent (2-0), Dinamo Kiev (2-1), Sparta Praag (2-0), Kuban Krasnodar (1-0), Besiktas (3-1), Zorya Luhansk (1-1), Sevilla (2-0), HNK Rijeka (3-1), Roma (1-1), Manchester United (4-0), Fenerbahçe (1-0), opnieuw Zorya Luhansk (1-1), Manchester City (1-0), Napoli (3-1) en Shakhtar Donetsk (3-1).

Ook slechte reeks in knock-outduels

Mede door de resultaten in uitwedstrijden kent Feyenoord ook een slechte reeks in knock-outduels. De laatste zeven keer dat de club in een tweeluik om een plek in de volgende ronde streed, leverde slechts eenmaal succes op.

Dat was vier jaar geleden in de play-offs van de Europa League tegen Luhansk. Na het 1-1-gelijkspel in de uitwedstrijd werd in De Kuip in een bizarre wedstrijd met 4-3 gewonnen. Feyenoord gaf een 3-0-voorsprong weg, maar in de extra tijd zorgde aanvaller Manu alsnog voor de bevrijdende treffer.

Het ging voor de Europa Cup I-winnaar van 1970 mis in dubbele confrontaties met Gent, Dinamo Kiev, Sparta Praag, Krasnodar, Besiktas en Roma. In 2008 was het Zweedse Kalmar FF (0-1-verlies thuis, 1-2-zege uit) de laatste club die over twee duels werd verslagen.

Van Bronckhorst moet puzzelen

Voor het uitduel met Trencín moet Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst flink puzzelen in zijn opstelling, want Yassin Ayoub, Eric Botteghin, Joris Delle, Ridgeciano Haps, Nicolai Jörgensen, Jeremiah St. Juste, Robin van Persie, Luis Sinisterra, Renato Tapia en Tonny Vilhena zijn allemaal niet beschikbaar.

De wedstrijd tussen Trencín en Feyenoord in Stadión pod Dubnom begint om 19.00 uur. De return is volgende week donderdag. Als Feyenoord Trencín over twee duels verslaat, is Sturm Graz of AEK Larnaca de opponent in de play-offs.

Ook Vitesse komt donderdagavond in de derde voorronde van de Europa League in actie. De Arnhemmers spelen om 20.00 uur thuis tegen FC Basel, waar oud-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel onder contract staat.

