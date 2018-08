Slutsky hoopt op thuisvoordeel Vitesse in 'serieuze test' tegen Basel

Het Zwitserse Basel is voor Vitesse de voorlaatste horde richting een ticket voor de groepsfase, maar is volgens Slutsky niet te vergelijken met FC Viitorul Constanta, de Roemeense opponent in de tweede voorronde.

"Morgen is weer een nieuwe test, en dit is de meest serieuze tot nu toe", zegt de 47-jarige Rus voor de camera van Vitesse TV. "Viitorul was een goed team met een paar uitstekende spelers, maar Basel is een degelijke ploeg die vorig seizoen nog Champions League speelde. Het is echt een grote club met heel veel goede spelers."

Slutsky is dus op zijn hoede voor de Zwitsers, maar kruipt beslist niet in de underdogrol. "Ik denk dat dit een zwaardere opgave wordt, maar ik hoop dat we er klaar voor zijn. Morgen in de thuiswedstrijd moeten we agressief spelen en zelf het initiatief nemen. Dat is belangrijk, want we spelen in eigen huis en daar moeten we van profiteren."

"We hebben in de laatste wedstrijd tegen Viitorul heel goed gespeeld. We hebben ons huiswerk gedaan na het eerst duel. Ik hoop dat dat morgen weer te zien is. Maar ik denk wel dat wij in het voordeel zijn als we goed en geconcentreerd spelen. Dus ik verwacht dat het een mooie wedstrijd voor ons wordt."

Basel wisselde onlangs van trainer

Toch weet Slutsky niet zo heel goed wat hij van Basel kan verwachten. De Zwitserse grootmacht zette onlangs trainer Raphael Wicky op straat en stelde vorige week Marcel Koller aan als vervanger. Of dat een voordeel of juist een nadeel is, durft de Vitesse-coach niet te zeggen.

"Ik weet het echt niet. Ik heb maar één wedstrijd onder de nieuwe trainer gezien. Een nieuwe coach betekent een nieuwe formatie, nieuwe spelprincipes en misschien een paar nieuwe spelers in de basiself. We beschikken dus nog niet over veel informatie om Basel te kunnen analyseren."

"Of het een voordeel of niet is, zullen we morgen zien. Maar ik denk dat voor elke ploeg geldt dat een trainerswissel op de emoties werkt. Iedere speler denkt: oké, ik heb nu een kans op een basisplek, dus dat werkt heel motiverend."

Maikel van der Werff denkt juist dat Vitesse die situatie uit moet buiten. "Het is een ploeg die vooral veel individuele kwaliteiten heeft", aldus de verdediger. "Maar ze zitten in een wat andere fase. De trainer is ontslagen. Ik denk dat we daar gebruik van moeten maken."

Winnaar tweeluik tegen Apollon Limassol of Dinamo Brest

Het eerste fluitsignaal van de Bulgaar Georgi Kabakov klinkt donderdag om 20.00 uur. Een week later is de return op Zwitserse bodem. Tussendoor opent Vitesse het Eredivisie-seizoen nog met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Dat duel staat zondag op het programma.

De winnaar van het tweeluik tussen Vitesse en Basel strijdt met het Cypriotische Apollon Limassol of het Wit-Russische Dinamo Brest om een plek in de groepsfase van de Europa League.

Bekijk het programma in de Europa League