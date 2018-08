Standard-coach Preud'homme: 'Ajax wist na rust niet wat het moest doen'

"In de tweede helft waren we aanvallend efficiënter. Ook verdedigend was het veel beter", aldus de oud-trainer van FC Twente, die met zijn ploeg halverwege nog met 0-2 achter stond.

"De inbreng van onze twee backs was ook veel beter dan in de eerste helft. Je kan heel veel vertellen aan de spelers, maar soms heb je een geniale Mehdi Carcela (sterspeler van Standard die voor 1-2 zorgde, red.) nodig. En dan zie je dat ze het heel goed kunnen doen."

De 59-jarige Preud'homme zag dat Standard in de tweede helft het niveau benaderde dat hij voor ogen heeft en dat Ajax daar heel veel problemen mee had.

"We zitten nog in een proces. Als je dit al kan presteren tegen een ploeg als Ajax, hen zo in moeilijkheden brengen dat ze aan de bank vragen wat ze moeten doen, dat is toch een pluspunt."

Vertrouwen in return in ArenA

De return tussen Ajax en Standard staat volgende week dinsdag op het programma in de Johan Cruijff ArenA. Preudhomme heeft vertrouwen in de wedstrijd in Amsterdam.

"Als we in staat zijn om het hoofd koel te houden en niet bang te zijn, dan valt het misschien onze kant uit. We gaan het zeker proberen, want in de tweede helft hebben we gezien dat we Ajax pijn kunnen doen."

Standard-spits Orlando Sa bleef wat voorzichtiger. "In Amsterdam wacht ons een moeilijke wedstrijd. We moeten beter spelen dan vanavond en hopelijk heeft Ajax een slechte dag. Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om ervoor te vechten."

Ajax-Standard begint volgende week dinsdag om 20.30 uur. De winnaar speelt in de play-offs van de Champions League tegen de winnaar van het tweeluik tussen Dinamo Kiev en Slavia Praag.