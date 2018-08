Jordi Cruijff tekent 'fantastisch contract' als trainer bij Chinese laagvlieger

"Ik heb voor vier maanden een fantastisch contract gekregen. Als we ons handhaven, dan gaan we nog een jaar door", zegt Cruijff woensdag tegen De Telegraaf.

"De club heeft er werkelijk alles aan gedaan om me binnen te halen. Ik mag zelfs mijn eigen staf van vijf man meenemen."

Cruijff begint aan zijn tweede klus als hoofdtrainer. In maart van dit jaar vertrok hij na een seizoen als coach bij Maccabi Tel Aviv, waar hij ook vijf jaar technisch directeur was. Die functie vervulde hij eerder bij AEK Larnaca op Cyprus.

Chongqing staat na zestien speelrondes in de Chinese competitie op de veertiende plaats. De Super League bestaat uit zestien clubs.

'Er is geen tijd te verliezen'

Cruijff heeft zich nog amper verdiept in Chongqing, maar dat is volgens de voormalig middenvelder niet onoverkomelijk.

"Omdat het zo snel is gegaan heb ik geen kans gehad om de stad en de club te verkennen voordat ik tekende, maar dat doet er niet toe. Mijn opdracht is om meteen te leveren, omdat er geen tijd meer te verliezen is."

Als speler kwam Cruijff voor onder meer FC Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Espanyol, Metalurg Donetsk en Valletta FC uit. Hij speelde negen keer voor Oranje.

Cruijff is de tweede Nederlandse trainer van Chongqing, want in 2009 stond Arie Haan er kortstondig aan het roer. De 35-voudig international degradeerde toen met de club.