Van de Beek baalt van reserverol bij Ajax en houdt 'alle opties open'

Vorige maand gaf de 21-jarige Van de Beek op de open dag van Ajax nog aan zeker te willen blijven, maar in een gesprek met Ten Hag werd hem onlangs duidelijk dat hij voorlopig niet op een basisplaats hoeft te rekenen.

"Op dit moment kiest hij voor anderen. Hij vindt mijn beste positie iets aanvallender", aldus een teleurgestelde Van de Beek dinsdag na het uitduel met Standard Luik (2-2) tegen RTL7.

Een transfer sluit de viervoudig Oranje-international, die nog vastligt tot de zomer van 2022, door zijn veranderde situatie niet langer uit. "Het is een vervelende tijd voor me en ik sta er nu wel iets anders in dan ik heb gedaan. Ik hou alle opties open."

De vorig seizoen onomstreden Van de Beek zat vorige week tegen Sturm Graz voor het eerst verrassend op de bank en moest het dinsdag in Luik dus opnieuw met een reserverol doen. "Het is heel zuur en ik ben er niet blij mee. Het blijft moeilijk. Ik doe 100 procent mijn best en meer kan ik niet doen."

'Gelijkspel is dreun en superonnodig'

Vanaf de bank zag Van de Beek dat Ajax Standard dankzij Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic een comfortabele voorsprong nam, maar die toch nog weggaf.

"Een 2-0-voorsprong mag je nooit weggeven. Dit is een dreun en superonnodig. In de tweede helft liep het niet meer. Dat mag absoluut niet gebeuren", oordeelde de geboren Nijkerkervener.

"Simpele ballen kwamen niet aan en met de spelers die wij op het veld hebben staan mag dat niet. We gaven de doelpunten zó makkelijk weg. We lieten ze elke keer schieten rond het strafschopgebied. Een paar keer kwamen we daar mee weg, maar met 2-2 mogen we niet eens zeuren."

Ajax krijgt volgende week in de eigen Johan Cruijff Arena de kans om de klus te klaren tegen Standard. Als dat lukt, dan is Dinamo Kiev of Slavia Praag de tegenstander in de play-offs voor de Champions League.

Zaterdag wacht de ploeg van Van de Beek eerst een thuisduel met Heracles Almelo in de eerste Eredivisie-speelronde. Die wedstrijd begint om 18.30 uur.