Ten Hag houdt dubbel gevoel over aan gelijkspel Ajax in Luik

"Op zich is 2-2 een goed resultaat. Maar er had meer ingezeten", zei Ten Hag in een eerste reactie voor de camera van Ziggo Sport.

Ajax stond halverwege nog op een comfortabele 0-2-voorsprong door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en uitblinker Dusan Tadic. "En na rust kregen we een enorme kans op de 0-3. Dan is het doodzonde dat het nog 2-2 wordt", aldus Ten Hag.

"Vooraf zou ik heel blij zijn geweest met dit resultaat. Je moet hier een goal maken en we hebben er twee gemaakt. De defensieve organisatie stond ook wel goed, maar we kregen doelpunten tegen uit een schot van afstand en een penalty op het einde. Jammer, want er was niet zoveel aan de hand. Maar goed, in Europa is 2-2 een goede uitslag."

2-2 extra zuur voor Ajax

De 2-2 was extra zuur voor Ajax, omdat die uit een strafschop van invaller Renaud Emond diep in blessuretijd van de tweede helft viel.

De Amsterdammers moeten daardoor nog vol aan de bak in de return die volgende week dinsdag om 20.30 uur op het programma staat in de nu al uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

De winnaar van het tweeluik neemt het in de laatste kwalificatieronde voor de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi op tegen Slavia Praag of Dinamo Kiev.

De Tsjechische en Oekraïense club stonden dinsdag in Praag voor het eerst tegenover elkaar en besloten het duel eveneens met een gelijkspel: 1-1.