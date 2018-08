Ajax verspeelt ruime voorsprong tegen Standard Luik in voorronde CL

Ajax stond halverwege al op een 0-2-voorsprong door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar (19e minuut) en Dusan Tadic (34e minuut), maar na rust kwam Standard Luik terug tot 2-2 dankzij treffers van Mehdi Carcela (67e minuut) en Renaud Emond (strafschop in blessuretijd).

De ploeg van trainer Erik ten Hag moet daardoor nog vol aan de bak in de return die volgende week dinsdag om 20.30 uur op het programma staat in de nu al uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

De winnaar van het tweeluik neemt het in de laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van het belangrijkste Europese clubtoernooi op tegen Slavia Praag of Dinamo Kiev.

De Tsjechische en Oekraïense club stonden dinsdag in Praag voor het eerst tegenover elkaar en besloten het duel eveneens met een gelijkspel: 1-1.

Ajax een stuk effectiever dan Standard

Ajax begon nog stroef aan de eerste wedstrijd tegen Standard Luik. De Amsterdammers konden de bal nauwelijks in het elftal houden, waardoor de thuisclub af en toe gevaarlijk opdook voor het doel van doelman André Onana, maar verder dan twee afstandsschoten van Carcela die net naast gingen kwamen de Belgen niet.

Ajax toonde zich wat dat betreft een stuk effectiever, want bij de eerste echte mogelijkheid was het via Huntelaar gelijk raak. De spits kopte de bal simpel binnen na uitstekend voorbereidend werk van Tadic, die zijn directe tegenstander simpel passeerde en vervolgens een perfecte voorzet afleverde.

Lang leek Ajax niet te kunnen genieten van de voorsprong, want vier minuten na de 0-1 had Standard Luik alweer langszij moeten komen dankzij Orlando Sa. De spits had de bal voor het intikken na breed leggen van Luis Cavanda, maar wilde het veel te mooi doen, waardoor Onana nog kon ingrijpen.

Ajax presenteerde Standard Luik tien minuten voor rust gelijk de rekening voor die misser. Tadic werd na een lange bal van Hakim Ziyech bediend door David Neres en verschalkte keeper Guillermo Ochoa met een schuiver die via de binnenkant van de paal in het net verdween.

Gelijkmaker kon niet uitblijven

De marge van twee gaf Ajax nog meer vertrouwen en dat leidde vlak voor en vlak na rust zowaar bijna tot de 0-3, ware het niet dat een vrije trap van Lasse Schöne op de bovenkant van de lat terecht kwam en Ziyech oog in oog met Ochoa faalde na een fraai steekpassje van Tadic.

Daardoor bleef Standard Luik in leven en dat was al helemaal het geval toen het door Carcela 1-2 werd. De uitblinkende middenvelder kreeg van de verdedigers van Ajax alle tijd en ruimte om uit te halen en liet Onana met een poging van een meter of twintig volstrekt kansloos.

Ajax wankelde vanaf dat moment en mocht van geluk spreken dat Standard een minuut later niet alweer langszij kwam. Invaller Emond kreeg daar dé kans voor, maar zijn kopbal belandde op de paal en daarna in de handen van de fortuinlijke Onana, waardoor het 1-2 bleef.

De 2-2 kon echter niet uitblijven en dat gebeurde dan ook in extremis alsnog. De Duitse scheidsrechter Tobias Stieler legde de bal terecht op de stip na slordig balverlies van de vlak daarvoor in het veld gekomen Carel Eiting en een overtreding van Noussair Mazraoui op Moussa Djenepo, waarna Emond het buitenkansje verzilverde.