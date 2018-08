Feyenoord doet aangifte tegen fakkelgooiers in duel met PSV

De wedstrijd in het Philips Stadion lag zaterdag al na enkele minuten stil door het vuurwerk dat vanuit het supportersvak van Feyenoord op het veld gegooid werd.

Volgens Feyenoord leverde de actie gevaarlijke en angstige situaties op voor supporters, stewards en spelers. De Rotterdamse club ziet zich daardoor genoodzaakt stappen te ondernemen.

"Feyenoord heeft de plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor haar werknemers, mensen die we inhuren en natuurlijk ook voor haar supporters. Deze is natuurlijk in het geding als er met brandende voorwerpen in hun richting wordt gegooid", zegt Jan van Merwijk, bij Feyenoord verantwoordelijk voor veiligheidszaken, dinsdag op de site van Feyenoord.

Excuses aan PSV

Algemeen directeur Jan de Jong heeft namens Feyenoord zijn excuses aangeboden aan PSV. "PSV heeft immers flink de nek uitgestoken door meer dan vierduizend van onze supporters toe te laten in hun stadion", benadrukt De Jong.

"Die moedige zet is helaas niet beloond. Zoals eerder is het weer een relatief kleine groep die zich ernstig heeft misdragen, maar feit is dat het goed is misgegaan."

Feyenoord hoopt met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie de daders op te sporen. De verantwoordelijken krijgen een stadionverbod en moeten de aangerichte schade vergoeden.

De traditionele opening van het seizoen werd gewonnen door Feyenoord. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst trok na een 0-0-eindstand aan het langste eind in de strafschoppenserie (6-5).