Feyenoord mist St. Juste tegen Trencín, Van Persie en Toornstra onzeker

Zowel St. Juste, Van Persie als Toornstra kampt met een blessure. Dat geldt ook voor Nicolas Jörgensen en Yassin Ayoub, die zondag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal ook al ontbraken.

Trainer Giovanni van Bronckhorst kan ook niet beschikken over Tonny Vilhena, die geschorst is. Ondanks de vele afwezigen denkt de Rotterdammer over genoeg kwaliteit te beschikken.

"We bekijken morgen of Van Persie en Toornstra mee kunnen, maar ik maak me geen zorgen over de bezetting van het middenveld. We hebben middenvelders genoeg", zei hij dinsdag op een persconferentie.

De coach is op zijn hoede voor Trencín en het kunstgras waarop de Slowaakse club speelt. De aftrap van de wedstrijd werd deze bovendien vervroegd van 20.30 naar 19.00 uur.

"We zullen ons moeten aanpassen. Het aanvangstijdstip hadden we liever anders gezien, maar uiteindelijk heeft de UEFA gekozen. Het is voor ons geen probleem om om 19.00 uur te spelen", aldus Van Bronckhorst.

Vermeer mag wellicht keepen in Europese duels

In aanloop naar het gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal van zondag tegen PSV liet Van Bronckhorst weten dat Justin Bijlow zijn eerste keeper is, maar hij sluit niet uit dat Kenneth Vermeer ook regelmatig zal spelen.

"Ik denk eraan om te rouleren. Vermeer is bijna fit en het is een mogelijkheid dat hij op termijn in de Europa League gaat spelen. Hij traint mee, maar zit nog niet op 100 procent", aldus de trainer.

Trencín tegen Feyenoord begint donderdag om 19.00 uur in Stadión na Sihoti. Vier dagen later wacht een uitduel met De Graafschap in de eerste Eredivisie-speelronde. De return tegen Trencín is volgende week donderdag.

