PSV versterkt zich met voormalige PEC Zwolle-verdediger Sainsbury

Sainsbury komt transfervrij over van de Chinese club Jiangsu Suning. Hij speelde tussen 2014 en 2016 voor PEC Zwolle en kwam daar tot 27 wedstrijden in de Eredivisie.

Daarna stapte Sainsbury over naar Jiangsu Suning, dat hem verhuurde aan Serie A-club Internazionale en de Zwitserse club Grashoppers.

De verdediger speelde tot nu toe 38 interlands voor Australië, waarin hij drie keer tot scoren kwam. Op het afgelopen WK in Rusland kreeg hij van bondscoach Bert van Marwijk drie keer een basisplaats bij de in de groepsfase uitgeschakelde 'Socceroos'.

Bij PSV gaat Sainsbury weer samenwerken met coach Mark van Bommel, die bij het WK als assistent fungeerde van Van Marwijk.

'We zien hem als een buitenkans'

Sainsbury stond al langer in de belangstelling van PSV. "Trent is een verdediger die we al interessant vonden toen hij nog bij PEC Zwolle speelde. Het is inmiddels een speler met behoorlijk wat internationale ervaring", aldus interim-technisch manager John de Jong van PSV.

"Onder andere op het WK heeft hij laten zien dat hij zich uitstekend heeft ontwikkeld. Dat we hem nu transfervrij kunnen halen, zien we als een buitenkans. Er wachten ons mogelijk nog wat mutaties in de verdediging. Daar hebben we nu al op geanticipeerd", zegt De Jong.

Waarschijnlijk doelt de manager op het mogelijke vertrek van Nicolas Isimat-Mirin. De Franse verdediger staat in de belangstelling van de Turkse club Besiktas.

Landskampioen PSV begint het Eredivisie-seizoen zaterdag om 20.45 uur met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

