De Mos waarschuwt Ajax voor AZ-scenario tegen 'vechtmachine' Standard

"Ajax zal moeten scoren en zelf de 'nul' moeten houden in Luik. Doen ze dat niet, dan hoeft er in de Johan Cruijff Arena maar een goaltje van Standard te vallen en is het klaar. Dat scenario hebben we ook bij AZ gezien", zegt De Mos, die bij zowel Ajax als Standard trainer was, tegen NUsport.

AZ speelde onlangs in de derde voorronde van de Europa League tegen het Kazachse FC Kairat en ging in het uitduel met aanvallend spel met 2-0 onderuit. Op eigen veld kwam de ploeg vervolgens ook op achterstand, waardoor Europees voetbal een utopie werd.

"Ajax moet daar lering uit trekken", waarschuwt De Mos. "Je kunt nu eenmaal niet altijd aanvallen en domineren, maar moet ook fases van de wedstrijd 'lezen'. Dan moet je de boel dichtgooien."

Ajax trok deze zomer de portemonnee voor de ervaren Daley Blind (28) en Dusan Tadic (29). Volgens De Mos moeten beide spelers de ploeg juist in cruciale uitwedstrijden als tegen Standard bij de hand nemen.

"Blind en Tadic kunnen in een wedstrijd aangeven wanneer het even anders moet. Het is dan alleen even afwachten of de jonkies luisteren, het aanvaarden en het uitvoeren."

'Standard paar klassen beter dan Graz'

In de tweede voorronde van de Champions League rekende Ajax over twee duels eenvoudig af met Sturm Graz. De Mos zag alle wedstrijden van Standard dit seizoen en schat de Belgen veel hoger in dan de Oostenrijkers.

"Standard is een echte vechtmachine en twee of drie klassen beter dan Sturm Graz. Met het publiek erachter in eigen huis spelen ze agressief en klappen ze er meteen op", aldus de Europa Cup II-winnaar.

"Ze zijn veel sterker tegen grote ploegen, dus tegen Ajax zullen ze beter voor de dag komen dan wanneer ze zelf het spel moeten maken. Het gevaar ligt voor Ajax in de omschakeling en bij standaardsituaties."

De Mos weet dat men in Luik vastberaden is om echt iets te laten zien tegen Ajax. "Ze hebben het idee dat Standard wordt onderschat. Dat ze in Amsterdam al bezig zijn met Dinamo Kiev, bij wijze van spreken. Dat is ook het gevaar voor Ajax."

'Zie Ajax Champions League wel halen'

De Mos, die in België ook bij KV Mechelen en Anderlecht werkte, denkt dat Standard voor Ajax de moeilijkste horde is op weg naar de Champions League. Mochten de Amsterdammers de derde voorronde overleven, dan wachten nog de play-offs, waarin Dinamo Kiev of Slavia Praag de opponent is.

"Hoewel ze nog moeten laten zien dat ze verder zijn dan voorgaande jaren, is Ajax voor mij de favoriet tegen Standard. Deze derde voorronde is de moeilijkste fase en als ze dit overleven, dan zie ik ze de Champions League wel halen", aldus De Mos.

"Dan is het vertrouwen groter en gaan ze beter spelen. Bovendien hebben ze dan ook een paar competitiewedstrijden achter de rug."

Standard-Ajax begint dinsdagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler. De wedstrijd wordt uitgezonden op het open kanaal van Ziggo Sport. De return is een week later in de Johan Cruijff Arena en begint om 20.30 uur.