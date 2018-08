Oudste WK-speler El Hadary (45) stopt als international Egypte

El Hadary mag zich sinds het WK in Rusland van afgelopen zomer de oudste speler op het mondiale eindtoernooi ooit noemen. Hij was 45 jaar en 161 dagen toen hij meedeed in de laatste groepswedstrijd van Egypte tegen Saoedi-Arabië.

Tot dat duel was de Colombiaanse doelman Faryd Mondragon met 43 jaar (bij het WK van 2014 in Brazilië) de oudste speler op een WK.

In zijn laatste wedstrijd als international moest El Hadary twee treffers incasseren, want Saoedi-Arabië zegevierde met 2-1 in de Volgograd Arena.

Egypte kon zich door nederlagen tegen Uruguay (0-1) en Rusland (3-1) sowieso al niet meer plaatsen voor de knock-outfase.

El Hadary debuteerde in 1996 in het nationale elftal en kwam tot 159 interlands voor de 'Farao's'.