Standard-coach Preud'homme ziet Ajax als de torenhoge favoriet

De voormalig trainer van FC Twente deed er maandag op de persconferentie alles aan om de Amsterdammers de favorietenrol in de schoenen te schuiven. "Natuurlijk zijn zij de favoriet", bleef de oud-doelman maar herhalen.

"Ik heb in de Nederlandse pers gelezen dat Ajax een ploeg heeft om in de Champions League te spelen en dat Luik eigenlijk geen probleem mag zijn. Met dat eerste ben ik het eens. Deze ploeg van Ajax hoort inderdaad in de Champions League."

Preud'homme wees onder meer op de investeringen die Ajax deze zomer al deed. Zo werden Dusan Tadic, Daley Blind, Zakaria Labyad, Perr Schuurs en Hassane Bandé voor in totaal 50 miljoen euro aan de selectie toegevoegd. "Zoiets is bij ons ondenkbaar."

Bij Standard vertrokken met Edmilson Junior (Al-Duhail) en Ishak Belfodil (Hoffenheim) twee belangrijke krachten. Ook aan de ervaren doelman Guillermo Ochoa wordt getrokken, maar de Mexicaan gaat voorlopig nergens heen.

"We hebben met hem gesproken en gezegd dat dit niet het juiste moment is voor een transfer. Hij begrijpt dat. Ochoa is een modelprof. Hij staat morgen op doel."

'Champions League voor ons geen hoofddoel'

Volgens Preud'homme, die pas sinds deze zomer de trainer is in Luik, komt de wedstrijd tegen Ajax eigenlijk wat te vroeg. "Wij zijn nog aan het bouwen", stelde hij. "Ik heb al eens gezegd dat de Champions League voor ons een bonus is. Het is dit seizoen geen hoofddoel. We mogen mentaal geen dreun krijgen."

Toch weet de Waal dat er altijd iets geks kan gebeuren. "Wij moeten Ajax uit de comfortzone zien te halen. Uiteraard ga ik niet vertellen hoe we dat gaan doen. Alleen met fysiek spel halen we het in ieder geval niet. We zullen ook echt moeten gaan voetballen tegen dit Ajax."

"Die ploeg is heel sterk en heeft veel individuele en collectieve kwaliteiten", vervolgde hij. "Dat is de realiteit, maar voetbal blijft voetbal. Wij zullen zeker iets proberen, anders moet je niet aan de wedstrijd beginnen."

Het heenduel op Sclessin begint dinsdag om 20.00 uur. De return is volgende week in de Johan Cruijff ArenA.

