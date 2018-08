Ten Hag acht Blind fit genoeg voor basisplek tegen Standard Luik

"Het zou kunnen dat Blind morgen aan de aftrap staat. Ik kijk naar de tegenstander en waar we ze pijn kunnen doen, daarna kies ik een elftal", zei Ten Hag maandag op een persconferentie in Luik.

Blind werd halverwege juli voor 16 miljoen euro overgenomen van Manchester United, maar de 54-voudig Oranje-international wacht sinds zijn terugkeer in Amsterdam nog altijd op zijn eerste basisplek in een officiële wedstrijd.

De 28-jarige Blind maakte in de voorrondeduels met Sturm Graz wel al zijn opwachting als invaller en deed bovendien wedstrijdritme op in oefenwedstrijden. Het centrum van de Ajax-defensie werd in dat tweeluik gevormd door Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong.

Ten Hag is blij dat hij uit meerdere opties kan kiezen. "Als je een topsportklimaat wil creëren, hoort daar concurrentie bij. De kracht van de bank is vaak bepalend over een heel seizoen, zeker in de situatie waarin we nu zitten. De groep is nu groot genoeg om blessures op te vangen."

Ten Hag vindt Ajax geen torenhoog favoriet

Volgens trainer Michel Preud'homme van Standard Luik is Ajax de grote favoriet voor het tweeluik in de derde voorronde, maar Ten Hag kaatst de bal net zo makkelijk weer terug.

"Dit is een bekende tactiek van België richting Nederland. Standard is een gerenommeerde club met een heel gemotiveerd en fysiek sterk team, dus het zal fifty-fifty zijn. We hebben natuurlijk vertrouwen in het bereiken van de volgende ronde, maar de favorietenrol vind ik niet terecht."

De voorbereiding van Ajax op de heenwedstrijd tegen Standard werd nog enigszins verstoord door het nieuws dat Hakim Ziyech zijn rugnummer 10 moet afstaan aan Dusan Tadic. Hoewel Ziyech het niet eens is met die beslissing, zegt Ten Hag dat er geen sprake is van onrust binnen de selectie.

"Het is een vervelende kwestie. Hakim had een vertrekwens en daardoor is zijn rugnummer in de onderhandelingen met Tadic vergeven. Maar Hakim is vooral blij dat hij met heel goede spelers zoals Tadic kan samenspelen en dat zal andersom ook zo zijn."

De wedstrijd tussen Standard Luik en Ajax begint dinsdag om 20.00 uur in België. De return wordt volgende week woensdag afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA.

