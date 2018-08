Clubleiding PSV baalt van incidenten tijdens wedstrijd tegen Feyenoord

"We gaan dit experiment, waarbij wij extra plaatsen hebben aangeboden aan onze tegenstander, met alle betrokkenen evalueren en zullen dan besluiten of het voor herhaling vatbaar is en onder welke voorwaarden'', zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van de Eindhovenaren op de clubsite.

Het duel lag zaterdag al na enkele minuten stil omdat er vanuit het vak van supporters van Feyenoord vuurwerk op het veld werd gegooid.

Verder vroeg een steward van PSV aan twee kinderen hun Feyenoord-shirt binnenstebuiten te doen en sloeg een fan van PSV een verstandelijk beperkte jongen die voor Feyenoord juichte vol in het gezicht.

Gerbrands: "Te schandalig voor woorden. Het absolute dieptepunt. Gelukkig is de dader door personeel van PSV gepakt en overgedragen aan de politie. Er is aangifte gedaan en er zijn getuigen. Dat zijn de voorwaarden om keihard op te kunnen treden. Wij gaan ervan uit dat hij zich bij de rechter moet verantwoorden."

'Zonder aanzien des persoons'

Volgens Gerbrands kunnen de supporters die zich in het stadion hebben misdragen op stevige sancties rekenen.

"Dat doen we altijd consequent en altijd zonder aanzien des persoons. Onacceptabel gedrag van supporters, van zowel de gasten als van onze eigen fans, tolereren wij nooit."

Gerbrands vindt dat de steward die de twee kinderen vroeg hun Feyenoord-shirt binnenstebuiten te doen niet zoveel te verwijten valt.

"Wij balen daar ook van, dat dit blijkbaar in Nederland nog nodig is. De steward heeft veel over zich heen gekregen, maar zij deed slechts haar werk met de vooraf verstrekte instructies."

De traditionele opening van het seizoen werd gewonnen door Feyenoord, dat na een 0-0-eindstand de betere was in een bloedstollende strafschoppenserie (6-5).