Ajax hoopt in Luik sterke reeks op Belgische bodem te verlengen

De Amsterdammers verloren namelijk slechts één van de laatste zeven Europese uitduels met een Belgische club en de laatste keer was bijna vijftien jaar geleden.

Op 9 december 2003 was Club Brugge in de groepsfase van de Champions League met 2-1 te sterk. De nederlaag was voor Ajax extra pijnlijk, omdat het uitschakeling in Europa betekende.

Van de andere zes duels in België werd zonder een doelpunt te incasseren gewonnen van AA Gent (0-6 in 2000), Zulte Waregem (0-3 in 2006) en Anderlecht (0-3 in 2011) en gelijkgespeeld tegen eveneens Gent (0-0 in 1992), Anderlecht (1-1 in 2009) en Standard (1-1 in 2016).

Als we alleen de knock-outfase van Europese toernooien meerekenen, hield Ajax tegen Belgische clubs zowel uit als thuis bovendien al zes keer op rij de 'nul'. De laatste keer dat een doelpunt moest worden toegestaan, was in de met 1-0 verloren Europa Cup II-finale tegen KV Mechelen in 1988.

Slechte reeks Standard tegen Nederlandse clubs

Ajax kan daarnaast hoop putten uit het feit dat Standard slechts één van de acht ontmoetingen met een Nederlandse club won. Op 27 november 1973 werd Feyenoord in de derde ronde van de UEFA Cup met 3-1 verslagen.

Verder werd drie keer gelijkgespeeld en vier keer verloren. De Belgische topclub ging wel slechts eenmaal in eigen huis onderuit en dat was op 11 december 2014 eveneens tegen Feyenoord. In de groepsfase van de Europa League won Ajax' aartsrivaal met 0-3 in het Maurice Dufrasnestadion.

Standard-Ajax begint dinsdagavond om 20.00 uur, staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler en is te zien op het open kanaal van Ziggo Sport. De return is een week later in de Johan Cruijff ArenA en begint om 20.30 uur.

Als Ajax het tweeluik overleeft, dan neemt de ploeg van coach Erik ten Hag het in de play-offs van de Champions League op tegen Slavia Praag of Dinamo Kiev.