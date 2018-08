Borussia Dortmund haalt Belgisch international Witsel weg uit China

Witsel zet zijn handtekening onder een contract voor vier jaar tot de zomer van 2022 bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Bundesliga.

Dortmund doet geen mededelingen over de transfersom van Witsel, maar de Duitse grootmacht betaalt naar verluidt 20 miljoen euro.

Witsel verhuisde begin vorig jaar van Zenit Sint-Petersburg naar China, waar hij 18 miljoen euro per jaar zou hebben verdiend.

Brons op het WK in Rusland

De 96-voudig international pakte deze zomer met België brons op het WK in Rusland na een 2-0-zege in de troostfinale op Engeland.

Witsel is de vierde grote aanwinst van Borussia Dortmund. De nieuwe trainer Lucien Favre mocht eerder Thomas Delaney (Werder Bremen) Achraf Hakimi (Real Madrid) en Marwin Hitz (FC Augsburg) op het trainingsveld verwelkomen.

Technisch directeur Michael Zorc is in zijn nopjes met de komst van Witsel en verwacht veel van zijn tijd in het Signal Iduna Park.

"Axel beschikt over veel internationale ervaring en straalt rust uit. Zo'n speler als hij hadden we nog niet in onze selectie."