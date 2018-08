Feyenoord vangt met binnenhalen van Delle vertrek van Jones op

Delle tekent een contract voor één jaar tot de zomer van 2019 bij de kersverse winnaar van de Johan Cruijff Schaal.

De voormalig jeugdinternational zal normaal gesproken achter Justin Bijlow en Kenneth Vermeer als derde keeper fungeren in Rotterdam.

Delle werd afgelopen seizoen bij NEC vlak voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie uit de selectie gezet omdat hij zich naar eigen zeggen niet meer kon opladen nadat hij zijn plek onder de lat was kwijtgeraakt aan Marco van Duin.

Delle droeg in het verleden ook het shirt van het Franse FC Metz, OGC Nice en RC Lens en het Belgische Cercle Brugge.

Van Geel in zijn nopjes met komst Delle

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord is in zijn nopjes met de komst van Delle en verwacht dat hij ondanks dat hij weinig uitzicht heeft op speelminuten een belangrijke rol zal vervullen in De Kuip.

"Met het vertrek van Jones naar Al Nassr en de keuze voor Bijlow als eerste doelman waren we op zoek naar een ervaren keeper om het keeperskwartet aan te vullen", aldus de beleidsbepaler.

"Die ervaring hebben we zeker gevonden in Delle, met bijna 200 wedstrijden achter zijn naam in het profvoetbal. Bovendien is hij een op en top professional. Die persoonlijkheid hebben we nodig om Bijlow en de andere keepers scherp te houden en om er te staan wanneer het nodig is."

Feyenoord speelt donderdag in Slowakije de heenwedstrijd tegen AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League en opent zondag de Eredivisie op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap.