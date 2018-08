Bergwijn verlengt contract bij PSV met een jaar tot medio 2022

"Ik ben nog niet klaar bij PSV. Ik kan in Nederland nog voldoende leren en natuurlijk gaan we voor kwalificatie voor de Champions League. Dat is het hoogste podium, daar wil ik graag extra ervaring opdoen", zegt Bergwijn op de site van PSV.

Eerder deze zomer werd Bergwijn in verband gebracht met een vertrek naar Girondins Bordeaux, maar hij liet onlangs zelf al weten bij PSV te willen blijven. De jeugdinternational onderstreept die woorden nu met zijn nieuwe contract.

Bergwijn kwam in 2011 in de jeugdopleiding van PSV terecht en maakte er drie jaar later zijn debuut in de hoofdmacht. Tot dusver speelde hij 80 wedstrijden, waarin hij 10 keer scoorde en 15 assists gaf.

Met PSV werd Bergwijn in zowel 2015, 2016 als vorig jaar kampioen van Nederland. Bovendien won hij twee jaar geleden de Johan Cruijff Schaal met de club.

'Steven in alle opzichten een voorbeeld'

Oud-middenvelder John de Jong, die bij PSV technisch manager is tot de club een opvolger voor de vertrokken Marcel Brands heeft gevonden, is blij met het nieuwe contract voor Bergwijn.

"Steven is in alle opzichten een voorbeeld voor hoe wij de ontwikkeling van een voetballer voor ogen hebben. We zijn blij dat ook hij nu in een vroeg stadium in de transferwindow aangeeft dat hij tevreden is hier", zegt hij.

Eerder verlengden basisspelers Luuk de Jong en Jeroen Zoet hun PSV-contract al. Ze zetten allebei hun handtekening onder een verbintenis tot medio 2021.

Bergwijn greep zondag naast zijn tweede Johan Cruijff Schaal met landskampioen PSV, want bekerwinnaar Feyenoord was na strafschoppen te sterk. De Eindhovenaren beginnen de competitie zaterdag thuis tegen FC Utrecht.