Feyenoord mogelijk tegen Sturm Graz of Larnaca in play-offs Europa League

De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 23 augustus in Rotterdam, de return is een week later in Oostenrijk of Cyprus.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi, die op 20 september van start gaat.

Feyenoord speelt eerst nog deze en volgende week donderdag in de derde voorronde tegen het Slowaakse AS Trencín van de Nederlandse trainer Ricardo Moniz en spelers Achraf El Mahdioui, Joey Sleegers, Philippe van Arnhem, Desley Ubbink en Milton Klooster.

Sturm Graz ging onlangs nog twee keer onderuit tegen Ajax in de tweede voorronde van de Champions League (0-2 en 1-3).

Vitesse mogelijk tegen Apollon Limassol of Dinamo Brest

Vitesse neemt het bij het bereiken van de laatste voorronde van de Europa League op tegen het Cypriotische Apollon Limassol of het Wit-Russische Dinamo Brest.

De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 23 augustus in Cyprus of Wit-Rusland, de return is een week later in Arnhem.

Vitesse speelt eerst nog deze en volgende week donderdag in de derde voorronde tegen het Zwitserse FC Basel van oud-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel.

Bij Dinamo Brest fungeert Diego Maradona sinds kort als voorzitter. De voormalig Argentijnse topvoetballer kwam aan in een halve tank voor zijn eerste dag.

Voor Vitesse begon de lange weg naar het hoofdtoernooi van de Europa League al in de tweede voorronde. De ploeg van de nieuwe trainer Leonid Slutsky wist daarin af te rekenen met het Roemeense FC Viitorul Constanta (5-3).